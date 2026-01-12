У Києві учень з ножем напав на вчительку та однокласника

Правоохоронці вже затримали нападника.

У понеділок, 12 січня, у Києві в одній із шкіл учень з ножем напав на вчительку та однокласника. Про це повідомила столична поліція.

«Повідомлення на 102 надійшло сьогодні, 12 січня, о 8:45.

За попередньою інформацією, один із учнів прийшов до школи з ножем та напав на вчительку й однокласника. Потерпілим надається медична допомога», - заявили у поліції.

Зазначається, що нападника затримано, поліція працює на місці події. Додаткова інформація згодом.

