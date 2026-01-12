  1. В Украине

В Киеве ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника

09:32, 12 января 2026
Правоохранители уже задержали нападавшего.
В понедельник, 12 января, в Киеве в одной из школ ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника. Об этом сообщила столичная полиция.

«Сообщение на 102 поступило сегодня, 12 января, в 8:45.

По предварительной информации, один из учеников пришел в школу с ножом и напал на учительницу и одноклассника. Потерпевшим оказывается медицинская помощь», — заявили в полиции.

Отмечается, что нападавший задержан, полиция работает на месте происшествия. Дополнительная информация будет сообщена позже.

