  1. В Україні

Британія розробить для України балістичні ракети — вони долітатимуть до Москви

08:48, 12 січня 2026
Нові балістичні ракети зможуть вражати цілі на відстані понад 500 кілометрів.
Фото: thesun.co.uk
Велика Британія планує розробити нові тактичні балістичні ракети, які «посилять вогневу міць України для захисту від військової машини Путіна». Про це йдеться на офіційному сайті британського уряду.

Згідно з планами уряду, за проєктом під назвою Nightfall відбудеться конкурс на швидку розробку наземних балістичних ракет, здатних нести боєголовку вагою 200 кг на відстань понад 500 км.

«Ракети Nightfall можна буде запускати з різних транспортних засобів, швидко випускаючи кілька ракет поспіль та від’їжджаючи впродовж кількох хвилин, що дозволить українським силам уражати ключові військові цілі до того, як російські сили зможуть відповісти», – йдеться у заяві.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заговорив про проєкт Nightfall після того, як 8 і 9 січня перебував в Україні під час застосування Росією ракети «Орешник» по Львівщині та комбінованого удару по Києву.

«Ми були достатньо близько, щоб почути сирени повітряної тривоги навколо Львова під час нашої подорожі до Києва, це був серйозний момент і яскраве нагадування про шквал безпілотників і ракет, які вражали українців за мінусової температури. Ми цього не потерпимо, тому ми рішуче налаштовані передати передову зброю в руки українців, коли вони чинять опір», – сказав Гілі.

За даними The Sun, дальність ракети Nightfall дозволить дістати навіть до Москви з території України.

Британським фірмам пропонують контракт на суму 9 мільйонів фунтів стерлінгів на проєктування, розробку та поставку перших трьох ракет для випробувальних запусків.

росія Україна війна Велика Британія

