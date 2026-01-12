  1. В Украине

Британия разработает для Украины баллистические ракеты — они смогут долетать до Москвы

08:48, 12 января 2026
Новые баллистические ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 500 километров.
Фото: thesun.co.uk
Великобритания планирует разработать новые тактические баллистические ракеты, которые «усилят огневую мощь Украины для защиты от военной машины Путина». Об этом говорится на официальном сайте британского правительства.

Согласно планам правительства, в рамках проекта под названием Nightfall будет проведён конкурс на быструю разработку наземных баллистических ракет, способных нести боеголовку массой 200 кг на расстояние более 500 км.

«Ракеты Nightfall можно будет запускать с различных транспортных средств, быстро выпуская несколько ракет подряд и отъезжая в течение нескольких минут, что позволит украинским силам поражать ключевые военные цели до того, как российские силы смогут ответить», — говорится в заявлении.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заговорил о проекте Nightfall после того, как 8 и 9 января находился в Украине во время применения Россией ракеты «Орешник» по Львовской области и комбинированного удара по Киеву.

«Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги вокруг Львова во время нашей поездки в Киев. Это был серьёзный момент и наглядное напоминание о шквале беспилотников и ракет, которые обрушивались на украинцев при минусовой температуре. Мы этого не потерпим, поэтому мы решительно настроены передать передовое оружие в руки украинцев, когда они оказывают сопротивление», — сказал Хили.

По данным The Sun, дальность ракеты Nightfall позволит достать даже до Москвы с территории Украины.

Британским компаниям предлагают контракт на сумму 9 миллионов фунтов стерлингов на проектирование, разработку и поставку первых трёх ракет для испытательных запусков.

россия Украина война Великобритания

