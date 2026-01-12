Британия разработает для Украины баллистические ракеты — они смогут долетать до Москвы

Новые баллистические ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 500 километров.

Великобритания планирует разработать новые тактические баллистические ракеты, которые «усилят огневую мощь Украины для защиты от военной машины Путина». Об этом говорится на официальном сайте британского правительства.

Согласно планам правительства, в рамках проекта под названием Nightfall будет проведён конкурс на быструю разработку наземных баллистических ракет, способных нести боеголовку массой 200 кг на расстояние более 500 км.

«Ракеты Nightfall можно будет запускать с различных транспортных средств, быстро выпуская несколько ракет подряд и отъезжая в течение нескольких минут, что позволит украинским силам поражать ключевые военные цели до того, как российские силы смогут ответить», — говорится в заявлении.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заговорил о проекте Nightfall после того, как 8 и 9 января находился в Украине во время применения Россией ракеты «Орешник» по Львовской области и комбинированного удара по Киеву.

«Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги вокруг Львова во время нашей поездки в Киев. Это был серьёзный момент и наглядное напоминание о шквале беспилотников и ракет, которые обрушивались на украинцев при минусовой температуре. Мы этого не потерпим, поэтому мы решительно настроены передать передовое оружие в руки украинцев, когда они оказывают сопротивление», — сказал Хили.

По данным The Sun, дальность ракеты Nightfall позволит достать даже до Москвы с территории Украины.

Британским компаниям предлагают контракт на сумму 9 миллионов фунтов стерлингов на проектирование, разработку и поставку первых трёх ракет для испытательных запусков.

