Президент Аргентини Хав’єр Мілей заявив про готовність приїхати в Україну

Хав’єр Мілей зазначив, що між ним і українським лідером існують теплі особисті стосунки.

Президент Аргентини Хав’єр Мілей заявив, що готовий відвідати Україну як жест підтримки Президента Володимира Зеленського. Про це він сказав у коментарі телеканалу CNN.

«Я із задоволенням відвідав би Україну, щоб підтримати президента Зеленського», - заявив Хав’єр Мілей.

Також Мілей зазначив, що між ним і українським лідером існують теплі особисті стосунки.

«Я захоплююся Зеленським і маю до нього особливу прихильність», - наголосив він.

Нагадаємо, Хав’єр Мілей став президентом Аргентини наприкінці 2023 року та від самого початку свого президентства зайняв проукраїнську позицію у міжнародній політиці.

