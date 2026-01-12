Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о готовности приехать в Украину

Хавьер Милей отметил, что между ним и украинским лидером существуют теплые личные отношения.

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что готов посетить Украину в качестве жеста поддержки президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал в комментарии телеканалу CNN.

«Я с удовольствием посетил бы Украину, чтобы поддержать президента Зеленского», — заявил Хавьер Милей.

Также Милей отметил, что между ним и украинским лидером существуют теплые личные отношения.

«Я восхищаюсь Зеленским и испытываю к нему особую симпатию», — подчеркнул он.

Напомним, Хавьер Милей стал президентом Аргентины в конце 2023 года и с самого начала своего президентства занял проукраинскую позицию в международной политике.

