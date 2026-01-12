12 січня – яке сьогодні свято та головні події

12 січня — День українського політв’язня.

Фото: shutterstock.com

У понеділок, 12 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

12 січня в Україні День українського політв’язня. Це пам’ятна дата, започаткована українським визвольним рухом 1975 року, щоб привернути увагу до проблеми політичних репресій та підтримати українців, які постраждали через свою боротьбу за незалежність і права людини. Дата була вибрана не випадково. У січні 1972 року в Україні почалася масштабна хвиля арештів українських дисидентів, яка увійшла в історію як "великий погром". Радянська влада жорстко придушувала діяльність українських правозахисників, членів дисидентських організацій, таких як Українська Гельсінська група. Репресії були спрямовані проти тих, хто відстоював національну ідентичність, мову та культуру, виступав проти русифікації та політичного гноблення.

У незалежній Україні цей день зберігся як символічна подія, яка нагадує про ціну свободи та необхідність захисту прав людини.

Яке сьогодні церковне свято

12 січня в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Тетяни. Вона народилася в кінці II століття в Римі в аристократичній сім'ї. Її батько був таємним християнином і виховав донку в християнській вірі. Коли Тетяна досягла повноліття, вона вирішила присвятити своє життя Богу і стала дияконисою в Римській церкві. Тетяна допомагала хворим, бідним і ув'язненим, а також вела активну проповідницьку діяльність. 229 року імператор Александр Север розпочав гоніння на християн, і Тетяну було схоплено та піддано тортурам. Вона відмовлялася від своєї віри і була страчена в січні 230 року.

Календар важливих подій за 12 січня

1554 рік — Баїннаун, творець найбільшої імперії в історії Південно-Східної Азії, стає королем Бірми;

1848 рік — у Палермо на Сицилії починається повстання проти короля Двох Сицилій Фердинанда II та неаполітанських Бурбонів — хронологічно перше з "Весни народів";

1879 рік — починається війна між британськими колоністами в Південній Африці і місцевими племенами зулусів;

1923 рік — у Кривому Розі ДПУ "викривають" велику українську повстанську організацію, заарештовують понад 200 осіб;

1932 рік — Гетті Каравей стає першою жінкою, обраною до Сенату США;

1938 рік — німецький археолог Вільгельм Кеніг під час розкопок під Багдадом виявляє предмет, який виявився найдавнішою батареєю з гальванічних елементів;

1939 рік — у Полтаві починають курсувати перші шість таксі;

1954 рік — в австрійській провінції (землі) Форарльберг внаслідок сходження лавини гине 200 людей;

1964 рік — Римський Папа Павло VI призначає митрополита Йосипа Сліпого членом конгрегації для Східної церкви;

1965 рік — мер міста Торонто (Канада) підписує прокламацію про проголошення 22 січня "Днем української незалежності";

1967 рік — вперше кріоноване тіло людини — професора психології Університету Каліфорнії Джеймса Бедфорда;

1974 рік — В'ячеслав Чорновіл звертається з заявою до голови президії Верховної Ради УРСР, в якій повідомлялось, що, починаючи від 12 січня 1972 року (дня його арешту і початку широких репресій проти течії шістдесятників в українському літературно-громадському житті), він щорічно, як в ув'язненні, так і після, відзначатиме одноденною голодівкою аж до справедливого перегляду його та інших аналогічних справ;

1998 рік — 19 країн — членів Євросоюзу підписують протокол про заборону клонування людини;

2007 рік — Китай створює власний метеорологічний супутник, здійснивши, таким чином, перше застосування зброї у космосі за останні двадцять років;

2008 рік — створюють кримськотатарську вікіпедію;

2024 рік — прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибуває до Києва із військовою допомогою для України та підписує із главою держави Володимиром Зеленським двосторонню безпекову угоду, яка буде діяти до моменту вступу України до НАТО.

