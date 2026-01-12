  1. В Україні

Тарифи на воду, тепло і відходи: як і куди поскаржитися на комуналку українцям

09:06, 12 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українцям пояснили, хто регулює ціни на воду, тепло та вивезення відходів і куди звертатися у разі порушень.
Тарифи на воду, тепло і відходи: як і куди поскаржитися на комуналку українцям
Фото: 24 Канал
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадала, що питання вартості комунальних послуг залишається одним із найбільш чутливих для громадян, а ціни на окремі з них підлягають державному регулюванню.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Держпродспоживслужбі зазначили, що встановлення тарифів належить до повноважень органів місцевого самоврядування або національного регулятора, водночас контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері ціноутворення здійснює саме Держпродспоживслужба.

До комунальних послуг, тарифи на які регулюються державою, належать централізоване водопостачання та водовідведення, постачання теплової енергії та гарячої води, послуги з управління побутовими відходами, а також інші послуги у випадках, передбачених законодавством.

У відомстві наголосили, що споживачі мають право звертатися до Держпродспоживслужби або її територіальних органів у регіонах та місті Києві у разі підозри на порушення правил формування, встановлення чи застосування державних регульованих тарифів.

Держпродспоживслужба рекомендує надсилати звернення, оформлене відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», із зазначенням в ньому інформації про назву і організаційно-правову форму (ФОП, ПП, ТОВ тощо), місцезнаходження суб’єкта господарювання, з додаванням копій наявних документів (договір, квитанції, платіжні документи тощо), які підтверджують взаємовідносини споживача з суб’єктом господарювання та вказують на порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування цін (тарифів) на комунальні послуги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна скарги ЖКП опалення комунальні послуги вода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зник на фронті, але не для кредитора: суд у Полтаві визначив суму боргу безвісти відсутнього військового

Суд обмежив суму стягнення фактичним обсягом прав, переданих за договорами факторингу.

Суд проти країни-агресора: чому виграти справу легше, ніж отримати компенсацію від РФ

Отримати рішення проти РФ легше, ніж реально стягнути кошти: український досвід демонструє складність міжнародного виконання.

Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

КЦС ВС: суб’єкт права на обліковий запис повинен дбати про збереження його даних для входу у цей запис

Верховний Суд сформулював правовий підхід до визначення відповідальності власника акаунту, з якого було поширено спірну інформацію.

17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]