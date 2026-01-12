Тарифи на воду, тепло і відходи: як і куди поскаржитися на комуналку українцям

Українцям пояснили, хто регулює ціни на воду, тепло та вивезення відходів і куди звертатися у разі порушень.

Фото: 24 Канал

Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадала, що питання вартості комунальних послуг залишається одним із найбільш чутливих для громадян, а ціни на окремі з них підлягають державному регулюванню.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що встановлення тарифів належить до повноважень органів місцевого самоврядування або національного регулятора, водночас контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері ціноутворення здійснює саме Держпродспоживслужба.

До комунальних послуг, тарифи на які регулюються державою, належать централізоване водопостачання та водовідведення, постачання теплової енергії та гарячої води, послуги з управління побутовими відходами, а також інші послуги у випадках, передбачених законодавством.

У відомстві наголосили, що споживачі мають право звертатися до Держпродспоживслужби або її територіальних органів у регіонах та місті Києві у разі підозри на порушення правил формування, встановлення чи застосування державних регульованих тарифів.

Держпродспоживслужба рекомендує надсилати звернення, оформлене відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», із зазначенням в ньому інформації про назву і організаційно-правову форму (ФОП, ПП, ТОВ тощо), місцезнаходження суб’єкта господарювання, з додаванням копій наявних документів (договір, квитанції, платіжні документи тощо), які підтверджують взаємовідносини споживача з суб’єктом господарювання та вказують на порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування цін (тарифів) на комунальні послуги.

