  1. В Украине

Тарифы на воду, тепло и отходы: как и куда пожаловаться на коммунальные услуги украинцам

09:06, 12 января 2026
Украинцам объяснили, кто регулирует цены на воду, тепло и вывоз отходов и куда обращаться в случае нарушений.
Тарифы на воду, тепло и отходы: как и куда пожаловаться на коммунальные услуги украинцам
Фото: 24 Канал
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнила, что вопрос стоимости коммунальных услуг остается одним из самых чувствительных для граждан, а цены на отдельные из них подлежат государственному регулированию.

В Госпродпотребслужбе отметили, что установление тарифов относится к полномочиям органов местного самоуправления или национального регулятора, в то же время контроль за соблюдением требований законодательства в сфере ценообразования осуществляет именно Госпродпотребслужба.

К коммунальным услугам, тарифы на которые регулируются государством, относятся централизованное водоснабжение и водоотведение, поставка тепловой энергии и горячей воды, услуги по управлению бытовыми отходами, а также другие услуги в случаях, предусмотренных законодательством.

В ведомстве подчеркнули, что потребители имеют право обращаться в Госпродпотребслужбу или ее территориальные органы в регионах и городе Киеве в случае подозрения на нарушение правил формирования, установления или применения государственных регулируемых тарифов.

Госпродпотребслужба рекомендует направлять обращения, оформленные в соответствии с требованиями Закона Украины «Об обращениях граждан», с указанием в них информации о названии и организационно-правовой форме (ФЛП, ЧП, ООО и т. п.), местонахождении субъекта хозяйствования, с приложением копий имеющихся документов (договор, квитанции, платежные документы и т. п.), которые подтверждают взаимоотношения потребителя с субъектом хозяйствования и указывают на нарушение требований по формированию, установлению и применению цен (тарифов) на коммунальные услуги.

Украина жалобы ЖКП отопление коммунальные услуги вода

