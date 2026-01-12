  1. В Україні

У Києві через складні погодні умови не ходить електротранспорт: які маршрути

09:50, 12 січня 2026
У столиці тривають тимчасові обмеження руху за окремими маршрутами електротранспорту.
У Києві через складні погодні умови не ходить електротранспорт: які маршрути
У понеділок, 12 січня, у Києві через складні погодні умови тривають тимчасові обмеження руху за окремими маршрутами електротранспорту. Про це повідомив Київпастранс.

  • трамвайні маршрути №№ 12, 17 будуть працювати відповідно від Контрактової площі та вулиці Йорданської до площі Тараса Шевченка. Додатково організовано автобусний маршрут № 12Т – "Площа Тараса Шевченка –  Пуща-Водиця";
  • організовано автобусний маршрут № 41ТР – "Вул. Тулузи – ст. м. "Святошин";
  • рух тролейбусних маршрутів №№ 6, 16, 18 буде здійснюватись через ст. м. "Лук'янівська" до Повітрофлотського шляхопроводу. Додатково організовано автобусне сполучення за маршрутом № 16К – "Ст. м. "Лук'янівська" – Майдан Незалежності".

Київ

