У Києві через складні погодні умови не ходить електротранспорт: які маршрути

У столиці тривають тимчасові обмеження руху за окремими маршрутами електротранспорту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 12 січня, у Києві через складні погодні умови тривають тимчасові обмеження руху за окремими маршрутами електротранспорту. Про це повідомив Київпастранс.

трамвайні маршрути №№ 12, 17 будуть працювати відповідно від Контрактової площі та вулиці Йорданської до площі Тараса Шевченка. Додатково організовано автобусний маршрут № 12Т – "Площа Тараса Шевченка – Пуща-Водиця";

організовано автобусний маршрут № 41ТР – "Вул. Тулузи – ст. м. "Святошин";

рух тролейбусних маршрутів №№ 6, 16, 18 буде здійснюватись через ст. м. "Лук'янівська" до Повітрофлотського шляхопроводу. Додатково організовано автобусне сполучення за маршрутом № 16К – "Ст. м. "Лук'янівська" – Майдан Незалежності".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.