В Киеве из-за сложных погодных условий не ходит электротранспорт: какие маршруты
09:50, 12 января 2026
В столице продолжаются временные ограничения движения по отдельным маршрутам электротранспорта.
В понедельник, 12 января, в Киеве из-за сложных погодных условий продолжаются временные ограничения движения по отдельным маршрутам электротранспорта. Об этом сообщил «Киевпастранс».
- трамвайные маршруты №№ 12, 17 будут работать соответственно от Контрактовой площади и улицы Иорданской до площади Тараса Шевченко. Дополнительно организован автобусный маршрут № 12Т — «Площадь Тараса Шевченко — Пуща-Водица»;
- организован автобусный маршрут № 41ТР — «ул. Тулузы — ст. м. „Святошин“»;
- движение троллейбусных маршрутов №№ 6, 16, 18 будет осуществляться через ст. м. «Лукьяновская» до Воздухофлотского путепровода. Дополнительно организовано автобусное сообщение по маршруту № 16К — «ст. м. „Лукьяновская“ — Майдан Незалежности».
