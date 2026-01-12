В Киеве из-за сложных погодных условий не ходит электротранспорт: какие маршруты

В столице продолжаются временные ограничения движения по отдельным маршрутам электротранспорта.

В понедельник, 12 января, в Киеве из-за сложных погодных условий продолжаются временные ограничения движения по отдельным маршрутам электротранспорта. Об этом сообщил «Киевпастранс».

трамвайные маршруты №№ 12, 17 будут работать соответственно от Контрактовой площади и улицы Иорданской до площади Тараса Шевченко. Дополнительно организован автобусный маршрут № 12Т — «Площадь Тараса Шевченко — Пуща-Водица»;

организован автобусный маршрут № 41ТР — «ул. Тулузы — ст. м. „Святошин“»;

движение троллейбусных маршрутов №№ 6, 16, 18 будет осуществляться через ст. м. «Лукьяновская» до Воздухофлотского путепровода. Дополнительно организовано автобусное сообщение по маршруту № 16К — «ст. м. „Лукьяновская“ — Майдан Незалежности».

