На конкурс до КСУ подалися 19 кандидатів: Комітет готується до розгляду документів

13:22, 19 листопада 2025
Денис Маслов оголосив про завершення прийому документів на повторний конкурс до КСУ: подалися 19 кандидатів
На конкурс до КСУ подалися 19 кандидатів: Комітет готується до розгляду документів
Голова парламентського Комітету з правової політики Денис Маслов повідомив про те, що завершився строк подання документів на участь у повторному конкурсі на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою парламенту.

За його словами, надійшли документи від 19 кандидатів. Серед претендентів — науковці, судді, адвокати, військовослужбовці та представники державних установ. Зокрема, свої кандидатури подали:

  • Анісімова Ганна Валеріївна - професор кафедри Національного юридичного університету імені Я. Мудрого;
  • Бойко Андрій Михайлович - професор кафедри Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
  • Войнарівський Микола Миколайович - голова Миколаївського районного суду Миколаївської області;
  • Голобутовський Роман Зіновійович - суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду;
  • Драчук Сергій Миколайович - військовослужбовець;
  • Іващенко Владислав Іванович - адвокат;
  • Кириченко Юлія Миколаївна - радник Голови ВРУ;
  • Красовський Костянтин Юрійович - адвокат, діючий військовослужбовець;
  • Мельник Юрій Віталійович - партнер адвокатського об’єднання;
  • Назаров Іван Володимирович - заступник голови НАЗЯВО;
  • Оніщук Святослав Петрович - адвокат;
  • Опанасюк Тетяна Іванівна - юрист;
  • Сабодаш Роман Богданович - член ВККС;
  • Сидорович Руслан Михайлович - член ВККС;
  • Срєбранець Світлана Олександрівна - колишня помічниця судді Касаційного кримінального суду в складі ВС;
  • Сюр Наталія Вікторівна - доцент кафедри Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань»;
  • Тропін Захар Володимирович - менеджер департаменту АТ «НАК «Нафтогаз України»;
  • Цимбалістий Тарас Олегович - прокурор Офісу Генерального прокурора;
  • Щербанюк Оксана Володимирівна - завідувач кафедри Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича.

Найближчим часом парламентський Комітет проведе засідання для розгляду поданих документів від кандидатів.

