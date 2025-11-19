На конкурс до КСУ подалися 19 кандидатів: Комітет готується до розгляду документів

Денис Маслов оголосив про завершення прийому документів на повторний конкурс до КСУ: подалися 19 кандидатів

Голова парламентського Комітету з правової політики Денис Маслов повідомив про те, що завершився строк подання документів на участь у повторному конкурсі на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою парламенту.

За його словами, надійшли документи від 19 кандидатів. Серед претендентів — науковці, судді, адвокати, військовослужбовці та представники державних установ. Зокрема, свої кандидатури подали:

Анісімова Ганна Валеріївна - професор кафедри Національного юридичного університету імені Я. Мудрого;

Бойко Андрій Михайлович - професор кафедри Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

Войнарівський Микола Миколайович - голова Миколаївського районного суду Миколаївської області;

Голобутовський Роман Зіновійович - суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Драчук Сергій Миколайович - військовослужбовець;

Іващенко Владислав Іванович - адвокат;

Кириченко Юлія Миколаївна - радник Голови ВРУ;

Красовський Костянтин Юрійович - адвокат, діючий військовослужбовець;

Мельник Юрій Віталійович - партнер адвокатського об’єднання;

Назаров Іван Володимирович - заступник голови НАЗЯВО;

Оніщук Святослав Петрович - адвокат;

Опанасюк Тетяна Іванівна - юрист;

Сабодаш Роман Богданович - член ВККС;

Сидорович Руслан Михайлович - член ВККС;

Срєбранець Світлана Олександрівна - колишня помічниця судді Касаційного кримінального суду в складі ВС;

Сюр Наталія Вікторівна - доцент кафедри Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань»;

Тропін Захар Володимирович - менеджер департаменту АТ «НАК «Нафтогаз України»;

Цимбалістий Тарас Олегович - прокурор Офісу Генерального прокурора;

Щербанюк Оксана Володимирівна - завідувач кафедри Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича.

Найближчим часом парламентський Комітет проведе засідання для розгляду поданих документів від кандидатів.

