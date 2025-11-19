На конкурс до КСУ подалися 19 кандидатів: Комітет готується до розгляду документів
13:22, 19 листопада 2025
Денис Маслов оголосив про завершення прийому документів на повторний конкурс до КСУ: подалися 19 кандидатів
Голова парламентського Комітету з правової політики Денис Маслов повідомив про те, що завершився строк подання документів на участь у повторному конкурсі на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою парламенту.
За його словами, надійшли документи від 19 кандидатів. Серед претендентів — науковці, судді, адвокати, військовослужбовці та представники державних установ. Зокрема, свої кандидатури подали:
- Анісімова Ганна Валеріївна - професор кафедри Національного юридичного університету імені Я. Мудрого;
- Бойко Андрій Михайлович - професор кафедри Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
- Войнарівський Микола Миколайович - голова Миколаївського районного суду Миколаївської області;
- Голобутовський Роман Зіновійович - суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду;
- Драчук Сергій Миколайович - військовослужбовець;
- Іващенко Владислав Іванович - адвокат;
- Кириченко Юлія Миколаївна - радник Голови ВРУ;
- Красовський Костянтин Юрійович - адвокат, діючий військовослужбовець;
- Мельник Юрій Віталійович - партнер адвокатського об’єднання;
- Назаров Іван Володимирович - заступник голови НАЗЯВО;
- Оніщук Святослав Петрович - адвокат;
- Опанасюк Тетяна Іванівна - юрист;
- Сабодаш Роман Богданович - член ВККС;
- Сидорович Руслан Михайлович - член ВККС;
- Срєбранець Світлана Олександрівна - колишня помічниця судді Касаційного кримінального суду в складі ВС;
- Сюр Наталія Вікторівна - доцент кафедри Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань»;
- Тропін Захар Володимирович - менеджер департаменту АТ «НАК «Нафтогаз України»;
- Цимбалістий Тарас Олегович - прокурор Офісу Генерального прокурора;
- Щербанюк Оксана Володимирівна - завідувач кафедри Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича.
Найближчим часом парламентський Комітет проведе засідання для розгляду поданих документів від кандидатів.
