На конкурс в КСУ подались 19 кандидатов: Комитет готовится к рассмотрению документов

13:22, 19 ноября 2025
Денис Маслов объявил о завершении приема документов на повторный конкурс в КСУ: подались 19 кандидатов.
Председатель парламентского Комитета по правовой политике Денис Маслов сообщил о том, что завершился срок подачи документов для участия в повторном конкурсе на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте парламента.

По его словам, поступили документы от 19 кандидатов. Среди претендентов — ученые, судьи, адвокаты, военнослужащие и представители государственных учреждений. В частности, свои кандидатуры подали:

  • Анисимова Анна Валерьевна — профессор кафедры Национального юридического университета имени Я. Мудрого;
  • Бойко Андрей Михайлович — профессор кафедры Национального университета «Киево-Могилянская академия»;
  • Войнаривский Николай Николаевич — глава Николаевского районного суда Николаевской области;
  • Голобутовский Роман Зиновьевич — судья Днепропетровского окружного административного суда;
  • Драчук Сергей Николаевич — военнослужащий;
  • Иващенко Владислав Иванович — адвокат;
  • Кириченко Юлия Николаевна — советник Председателя ВРУ;
  • Красовский Константин Юрьевич — адвокат, действующий военнослужащий;
  • Мельник Юрий Витальевич — партнер адвокатского объединения;
  • Назаров Иван Владимирович — заместитель главы НАЗЯВО;
  • Онищук Святослав Петрович — адвокат;
  • Опанасюк Татьяна Ивановна — юрист;
  • Сабодаш Роман Богданович — член ВККС;
  • Сидорович Руслан Михайлович — член ВККС;
  • Срєбранец Светлана Александровна — бывшая помощница судьи Кассационного уголовного суда в составе ВС;
  • Сюр Наталия Викторовна — доцент кафедры частного высшего учебного заведения «Университет современных знаний»;
  • Тропин Захар Владимирович — менеджер департамента АО «НАК «Нафтогаз Украины»;
  • Цимбалистый Тарас Олегович — прокурор Офиса Генерального прокурора;
  • Щербанюк Оксана Владимировна — заведующая кафедрой Черновицкого национального университета имени Ю. Федьковича.

В ближайшее время парламентский Комитет проведет заседание для рассмотрения поданных документов от кандидатов.

