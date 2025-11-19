На конкурс в КСУ подались 19 кандидатов: Комитет готовится к рассмотрению документов
13:22, 19 ноября 2025
Денис Маслов объявил о завершении приема документов на повторный конкурс в КСУ: подались 19 кандидатов.
Председатель парламентского Комитета по правовой политике Денис Маслов сообщил о том, что завершился срок подачи документов для участия в повторном конкурсе на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте парламента.
По его словам, поступили документы от 19 кандидатов. Среди претендентов — ученые, судьи, адвокаты, военнослужащие и представители государственных учреждений. В частности, свои кандидатуры подали:
- Анисимова Анна Валерьевна — профессор кафедры Национального юридического университета имени Я. Мудрого;
- Бойко Андрей Михайлович — профессор кафедры Национального университета «Киево-Могилянская академия»;
- Войнаривский Николай Николаевич — глава Николаевского районного суда Николаевской области;
- Голобутовский Роман Зиновьевич — судья Днепропетровского окружного административного суда;
- Драчук Сергей Николаевич — военнослужащий;
- Иващенко Владислав Иванович — адвокат;
- Кириченко Юлия Николаевна — советник Председателя ВРУ;
- Красовский Константин Юрьевич — адвокат, действующий военнослужащий;
- Мельник Юрий Витальевич — партнер адвокатского объединения;
- Назаров Иван Владимирович — заместитель главы НАЗЯВО;
- Онищук Святослав Петрович — адвокат;
- Опанасюк Татьяна Ивановна — юрист;
- Сабодаш Роман Богданович — член ВККС;
- Сидорович Руслан Михайлович — член ВККС;
- Срєбранец Светлана Александровна — бывшая помощница судьи Кассационного уголовного суда в составе ВС;
- Сюр Наталия Викторовна — доцент кафедры частного высшего учебного заведения «Университет современных знаний»;
- Тропин Захар Владимирович — менеджер департамента АО «НАК «Нафтогаз Украины»;
- Цимбалистый Тарас Олегович — прокурор Офиса Генерального прокурора;
- Щербанюк Оксана Владимировна — заведующая кафедрой Черновицкого национального университета имени Ю. Федьковича.
В ближайшее время парламентский Комитет проведет заседание для рассмотрения поданных документов от кандидатов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.