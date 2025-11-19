На конкурс в КСУ подались 19 кандидатов: Комитет готовится к рассмотрению документов

Денис Маслов объявил о завершении приема документов на повторный конкурс в КСУ: подались 19 кандидатов.

Председатель парламентского Комитета по правовой политике Денис Маслов сообщил о том, что завершился срок подачи документов для участия в повторном конкурсе на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте парламента.

По его словам, поступили документы от 19 кандидатов. Среди претендентов — ученые, судьи, адвокаты, военнослужащие и представители государственных учреждений. В частности, свои кандидатуры подали:

Анисимова Анна Валерьевна — профессор кафедры Национального юридического университета имени Я. Мудрого;

Бойко Андрей Михайлович — профессор кафедры Национального университета «Киево-Могилянская академия»;

Войнаривский Николай Николаевич — глава Николаевского районного суда Николаевской области;

Голобутовский Роман Зиновьевич — судья Днепропетровского окружного административного суда;

Драчук Сергей Николаевич — военнослужащий;

Иващенко Владислав Иванович — адвокат;

Кириченко Юлия Николаевна — советник Председателя ВРУ;

Красовский Константин Юрьевич — адвокат, действующий военнослужащий;

Мельник Юрий Витальевич — партнер адвокатского объединения;

Назаров Иван Владимирович — заместитель главы НАЗЯВО;

Онищук Святослав Петрович — адвокат;

Опанасюк Татьяна Ивановна — юрист;

Сабодаш Роман Богданович — член ВККС;

Сидорович Руслан Михайлович — член ВККС;

Срєбранец Светлана Александровна — бывшая помощница судьи Кассационного уголовного суда в составе ВС;

Сюр Наталия Викторовна — доцент кафедры частного высшего учебного заведения «Университет современных знаний»;

Тропин Захар Владимирович — менеджер департамента АО «НАК «Нафтогаз Украины»;

Цимбалистый Тарас Олегович — прокурор Офиса Генерального прокурора;

Щербанюк Оксана Владимировна — заведующая кафедрой Черновицкого национального университета имени Ю. Федьковича.

В ближайшее время парламентский Комитет проведет заседание для рассмотрения поданных документов от кандидатов.

