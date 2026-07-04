Крейда замість кондиціонерів: як можна просто охолодити кімнату під час спеки

Білі поверхні відбивають сонячне світло та тепло, тоді як темні поверхні поглинають їх.

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У Франції на тлі рекордної спеки різко зріс попит на подрібнену крейду — звичайний побутовий матеріал, який несподівано перетворився на популярний спосіб охолодження житла. У деяких магазинах країни вже зафіксовано дефіцит продукту.

Як пояснюють вчені, йдеться про Blanc de Meudon (медонський мерланг) — крейдяний порошок, який традиційно використовують у фарбах або для чищення. Однак під час хвиль спеки французи почали активно наносити його на вікна будинків і шкіл.

Змішаний з водою, він утворює білу напівпрозору плівку, яка пропускає частину світла, але відбиває значну частину сонячного тепла. Саме цей ефект і зробив метод популярним у періоди екстремальних температур.

Науковці повідомляють, що білі поверхні загалом відбивають сонячне випромінювання, тоді як темні — поглинають його. Це дозволяє знижувати температуру всередині приміщень.

Дослідження показують, що спеціальні ультрабілі покриття можуть відбивати до 98% сонячного світла, а також знижувати температуру в приміщеннях на кілька градусів завдяки так званому радіаційному охолодженню.

Основний компонент крейди — карбонат кальцію — має високі світловідбивні властивості, майже не поглинає ультрафіолет і ближнє інфрачервоне випромінювання, що робить його ефективним природним «екраном» від сонця.

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