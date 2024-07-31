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Обещал не мобилизовать работников и посетителей ресторана: в Харькове на взятке погорел чиновник ТЦК

09:06, 31 июля 2024
За 1500 долларов и персональную карточку с постоянной 20-процентной скидкой на все услуги развлекательного заведения должностное лицо ТЦК обещало не препятствовать работе ресторана.
Обещал не мобилизовать работников и посетителей ресторана: в Харькове на взятке погорел чиновник ТЦК
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В Харькове правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу РТЦК и СП по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, в начале июня 2024 года 42-летний чиновник одного из РТЦК и СП г. Харьков требовал для себя неправомерную выгоду от руководителей известного харьковского бара-ресторана. За 1500 долларов США и персональную карту с постоянной 20-процентной скидкой на все услуги развлекательного заведения он обещал не препятствовать работе ресторана и не осуществлять мобилизационных мероприятий по отношению к его работникам и посетителям.

Также чиновник обещал обеспечить персонал ресторана фиктивными документами, которые «гарантировали» им отсрочку от мобилизационных мероприятий на несколько недель.

«Правоохранители задержали злоумышленника «на горячем» во время получения части неправомерной выгоды в виде скидочной карты в обмен на фиктивные документы РТЦК и СП», - сказано в сообщении.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Теперь злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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