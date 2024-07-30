В Україні запрацюють електронні рапорти для військовослужбовців – Кабмін затвердив положення про веб-портал Армія+

Поки невідомо, чи потрібно для повноцінного запуску Армія+ запустити електронний реєстр військовослужбовців.

Кабмін на засіданні 30 липня затвердив Положення про Державний веб-портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони Армія+.

Положення визначає мету, завдання, функціональні можливості, субʼєктів Порталу Армія+, його структуру та електронну інформаційну взаємодію, перелік інформації, що використовується на порталі Армія+ тощо.

Міністерству оборони доручено забезпечити створення та введення в експлуатацію порталу Армія+.

Нагадаємо, раніше у Міноборони анонсували «Армію+», де будуть електронні рапорти та зворотний зв’язок з міністерством.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко називала Армію+ як «super-app для військового», який містить усі необхідні сервіси та цифровізовує процеси.

«One-stop-shop, що втілює радикальну зміну взаємовідносин між військовослужбовцями та державою.

Перед тим як формувати «дорожню карту» розробок, ми проводили опитування серед військових і фокус-групи. Завдяки цьому отримали перелік рапортів, які найчастіше подають військовослужбовці:

рапорт на щорічну відпустку;

рапорт на відпустку за сімейними обставинами;

рапорт на грошову допомогу на щорічне оздоровлення.

Це ті документи, які будуть доступні до подання першочергово. Звичайно, далі ми поступово розширюватимемо перелік документів.

Ми розробляємо функціональність, щоб військовослужбовець прямо в застосунку бачив статус свого рапорту. Умовно: «надіслано», «погоджено», «відхилено» тощо» - зазначала вона у інтерв’ю DOU.

В свою чергу, керівник директорату цифрової трансформації Міноборони Артем Романюков раніше заявляв, що для повноцінного запуску «Армії+» потрібно запустити реєстр військовослужбовців. Однак у депутатів є побоювання з цього приводу.

«Передусім безпекові, адже ми зберемо інформацію про всіх військовослужбовців. Це справді максимально чутлива інформація, до якої треба ставитися вкрай обережно, тому це складне завдання. Я наведу простий приклад, який ілюструє, в якій складній системі ми працюємо і з наскільки неочевидними проблемами стикаємося. Уже не секрет, що в застосунку «Армія+» буде військовий ID і можливість подати рапорт в електронній формі. Здавалося б, логічно зробити випадне меню під час реєстрації: так військовослужбовцеві буде зручніше обрати свою бригаду», — пояснив він.

Однак випадний список усіх бригад — це інформація з грифом «таємно», яку не можна розмістити в жодному застосунку, зазначив Романюков в інтерв’ю DOU.

«Вона має умовно бути зарита в бункері на спеціальному обладнанні, зі спеціальним захистом і суперобмеженим доступом. З челенджами такого штибу нам і доводиться мати справу», — зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко

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