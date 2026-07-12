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Земельный пай, полученный по наследству: кто уплачивает МНО после смерти владельца

09:37, 12 июля 2026
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Если договор аренды остается в силе, минимальное налоговое обязательство определяется не для нового владельца.
Земельный пай, полученный по наследству: кто уплачивает МНО после смерти владельца
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В ГНС отметили, что если унаследованный земельный участок находится в аренде, а действующий договор аренды остается зарегистрированным и не расторгнут, минимальное налоговое обязательство определяет арендатор, а не наследник.

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Налоговый кодекс Украины предусматривает, что минимальное налоговое обязательство за сельскохозяйственные угодья, переданные в аренду, субаренду, эмфитевзис или иное пользование, определяется именно для арендатора или иного пользователя земельного участка.

В налоговой службе подчеркнули, что переход права собственности на землю к наследнику сам по себе не прекращает действие договора аренды, если иное не предусмотрено его условиями. К новому владельцу переходят права и обязанности предыдущего владельца по действующему договору.

Таким образом, если в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество содержится актуальная информация о зарегистрированном праве аренды унаследованного земельного участка, минимальное налоговое обязательство определяют арендаторы или пользователи, даже если договор был заключен с предыдущим собственником.

В то же время, если земельный участок не передан в аренду, субаренду, эмфитевзис или иное пользование по договору, заключенному и зарегистрированному в соответствии с законодательством, минимальное налоговое обязательство определяет контролирующий орган.

В таком случае плательщиком МПЗ является собственник земельного участка. После оформления наследства и государственной регистрации права собственности таким плательщиком становится наследник.

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