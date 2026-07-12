12 июля — какой сегодня праздник и главные события
12 июля в Украине отмечают День рыбака — профессиональный праздник работников рыбного хозяйства, рыбаков-любителей и всех, кто связан с рыболовством.
Кроме того, в этот день в мире отмечают День бумажного пакета, Всемирный день бортпроводника, Международный день борьбы с песчаными и пыльными бурями, День Малалы и День разноцветных глаз.
Памятные события 12 июля
В разные годы в этот день происходили события, оставившие след в истории:
- 1917 год — во время Первой мировой войны в ходе второй Ипрской битвы Имперская армия Германии впервые применила в качестве боевого отравляющего вещества газ, получивший название иприт по месту боевых действий.
- 1970 год — экспедиция норвежского путешественника Тура Хейердала на лодке «Ра-2» после 57 дней плавания достигла берегов Барбадоса.
- 1989 год — советские власти казнили украинского военнослужащего, бойца УПА, члена ОУН и участника борьбы за восстановление независимости Украины Ивана Савича Гончарука.
Какой церковный праздник 12 июля
По церковному календарю 12 июля почитают память святых мучеников Прокла и Илария.
Прокл родился в поселке Калипта недалеко от Анкиры. Во времена императора Трояна он отказался отречься от христианской веры и поклоняться языческим богам. За это его арестовали, подвергли пыткам, от которых он скончался.
Святой Иларий жил в тот же период. Он также не отрекся от своей веры во Христа, несмотря на гонения при правлении императора Трояна, и принял мученическую смерть.
Кто отмечает именины
12 июля День ангела отмечают: Арсений, Гавриил, Григорий, Иван, Михаил, Фёдор, Вероника и Мария.
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