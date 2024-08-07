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США планируют связаться с Украиной, чтобы обсудить ситуацию в Курской области, — Белый дом

19:56, 7 августа 2024
Соединенные Штаты Америки планируют обсудить с Украиной бои в Курской области рф.
США планируют связаться с Украиной, чтобы обсудить ситуацию в Курской области, — Белый дом
Фото: Getty Images
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Американские чиновники хотят связаться с украинскими коллегами, чтобы выяснить обстоятельства происходящего в Курской области россии. Об этом на брифинге 7 августа заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Bloomberg.

Он подчеркнул, что США не меняли свою политику в вопросе ударов американским оружием по территории россии. Его можно использовать только «для борьбы с непосредственными угрозами по ту сторону границы».

Джон Кирби также добавил, что официальные лица США «свяжутся с украинскими коллегами, чтобы лучше понять ситуацию».

Ранее СМИ соообщали, что ВСУ присутствует в 11 населенных пунктах Курской области.

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