США планують зв'язатися з Україною, щоб обговорити ситуацію в Курській області, — Білий дім

Сполучені Штати Америки планують обговорити з Україною бої в Курській області рф.

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Американські посадовці хочуть зв’язатись із українськими колегами, аби з’ясувати обставини того, що відбувається в Курській області росії. Про це на брифінгу 7 серпня заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише Bloomberg.

Він наголосив, що США не змінювали своєї політики у питанні ударів американською зброєю по території рф. Її можна застосовувати лише «для боротьби з безпосередніми загрозами по той бік кордону».

Джон Кірбі також додав, що офіційні особи США «зв'яжуться з українськими колегами, аби краще зрозуміти ситуацію».

Раніше ЗМІ писали, що ЗСУ присутні у 11 населених пунктах Курської області.

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