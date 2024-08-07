ЗСУ присутні у 11 населених пунктах Курської області, — ЗМІ

Генштаб ЗСУ і офіційні особи України цю інформацію ніяк не коментують

Фото: ТСН

У мережі поширюють інформацію про прорив кордону та бої у Курській області. Стверджується, що на територію Курської області зайшли українські військові з технікою. Генштаб ЗСУ ці події не коментує. Про це пише ТСН.

Зазначається, що втрачено контроль над щонайменше чотирма населеними пунктами, йдеться про Дар'їно, Гоголівку, Гончарівку, Свердлікове.

Також заявляється, що ЗСУ зайшли в 11 населених пунктів Курської області та вглиб 15 км.

Крім цього, є інформація, що з російської сторони є втрати у техніці та живій силі.

За даними українських журналістів, ворог планував атакувати Сумщину за принципом Вовчанська в серпні і вже накопичили живу силу для удару, але їм завадили події в Курській області.

Наразі достеменно невідомо, що саме відбувається у Курській області.

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