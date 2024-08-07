Одеситу, який підшукував чоловіків, охочих незаконно виїхати за кордон, зменшили розмір застави

Адвокатка підозрюваного просила пом’якшити запобіжний захід та призначити чоловіку домашній арешт.

Вінницький апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу захисниці одесита, підозрюваного у сприянні в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та скасував ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду, згідно з якою чоловіка взято під варту з визначенням 242 тисяч 240 гривень застави та вирішив частково задовольнити клопотання слідчого й застосувати до ймовірного порушника аналогічний запобіжний захід, але заставу зменшив до 121 тисячі 120 гривень. Про це повідомляє пресслужба суду.

Просила ж адвокатка для підозрюваного нічний домашній арешт. На її думку, суд першої інстанції не оцінив всі обставини у сукупності: не зважив, зокрема, на те, що виключно на утриманні її підзахисного перебуває його неповнолітній син. Просила взяти до уваги і позитивну характеристику підзахисного за місцем проживання.

Що ж стосується обставин справи, то досудовим розслідуванням установлено: водій таксі підшукував чоловіків призовного віку, охочих незаконно переправитися через державний кордон України, визначав розмір винагороди за послуги, пояснював, що робити після перетину кордону і призначав місце зустрічі з перевізниками.

Реалізовувати план чоловіку допомагали ще кілька чоловіків. Діючи за попередньою змовою з ними, він зробив усе необхідне для незаконного переправлення через державний рубіж дванадцяти потенційних захисників України.

Затримали ймовірного порушника у прикордонній зоні поблизу Кодими та Грабового на Одещині.

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