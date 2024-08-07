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Одеситу, який підшукував чоловіків, охочих незаконно виїхати за кордон, зменшили розмір застави

17:30, 7 серпня 2024
Адвокатка підозрюваного просила пом’якшити запобіжний захід та призначити чоловіку домашній арешт.
Одеситу, який підшукував чоловіків, охочих незаконно виїхати за кордон, зменшили розмір застави
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Вінницький апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу захисниці одесита, підозрюваного у сприянні в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та скасував ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду, згідно з якою чоловіка взято під варту з визначенням 242 тисяч 240 гривень застави та вирішив частково задовольнити клопотання слідчого й застосувати до ймовірного порушника аналогічний запобіжний захід, але заставу зменшив до 121 тисячі 120 гривень. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Просила ж адвокатка для підозрюваного нічний домашній арешт. На її думку, суд першої інстанції не оцінив всі обставини у сукупності: не зважив, зокрема, на те, що виключно на утриманні її підзахисного перебуває його неповнолітній син. Просила взяти до уваги і позитивну характеристику підзахисного за місцем проживання.

Що ж стосується обставин справи, то досудовим розслідуванням установлено: водій таксі підшукував чоловіків призовного віку, охочих незаконно переправитися через державний кордон України, визначав розмір винагороди за послуги, пояснював, що робити після перетину кордону і призначав місце зустрічі з перевізниками. 

Реалізовувати план чоловіку допомагали ще кілька чоловіків. Діючи за попередньою змовою з ними, він зробив усе необхідне для незаконного переправлення через державний рубіж дванадцяти потенційних захисників України.

Затримали ймовірного порушника у прикордонній зоні поблизу Кодими та Грабового на Одещині.

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