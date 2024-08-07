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Одесситу, который подыскивал мужчин, желающих незаконно уехать за границу, уменьшили размер залога

17:30, 7 августа 2024
Адвокат подозреваемого просила смягчить меру пресечения и назначить мужчине домашний арест.
Одесситу, который подыскивал мужчин, желающих незаконно уехать за границу, уменьшили размер залога
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Винницкий апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу защитницы одессита, подозреваемого в содействии в организации незаконной переправки лиц через государственную границу и отменил постановление следственного судьи Винницкого городского суда, согласно которому мужчина взят под стражу с залогом 242 тысяч 240 гривен и применить к вероятному нарушителю аналогичную меру пресечения, но залог уменьшил до 121 тысячи 120 гривен. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Просила адвокат для подозреваемого ночной домашний арест. По ее мнению, суд первой инстанции не оценил все обстоятельства в совокупности: не учел, в частности, то, что исключительно на содержании ее подзащитного находится его несовершеннолетний сын. Просила учесть и положительную характеристику подзащитного по месту жительства.

Что касается обстоятельств дела, то досудебным расследованием установлено: водитель такси подыскивал мужчин призывного возраста, желающих незаконно переправиться через государственную границу Украины, определял размер вознаграждения за услуги, объяснял, что делать после пересечения границы и назначал место встречи с перевозчиками.

Реализовывать план мужчине помогали еще несколько мужчин. Действуя по предварительному сговору с ними, он сделал все необходимое для незаконной переправки через государственный рубеж двенадцати потенциальных защитников Украины.

Задержан вероятный нарушитель в пограничной зоне вблизи Кодымы и Грабового в Одесской области.

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