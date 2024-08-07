БЭБ провело обыски у компаний, которые занимаются поставкой продуктов питания для Минобороны

Обыски проводят в рамках расследования уголовного производства относительно уклонения от уплаты налогов.

В рамках расследования уголовного производства относительно уклонения от уплаты налогов детективы ТУ БЭБ в Киевской области провели обыски в офисных помещениях компаний, которые занимаются поставкой продуктов питания для Министерства обороны Украины.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины.

Как отмечается, следственные действия совершаются на основании определения суда для выявления и изъятия документов и черновой бухгалтерии и никак не препятствуют законной деятельности предприятия.

Ранее во время анализа налоговых накладных аналитики Теруправления БЭБ выяснили, что только в течение 2022-2023 годов в адрес Министерства обороны осуществлен поставку продуктов питания на общую сумму 14,5 млрд грн с НДС.

«Досудебным расследованием было установлено, что должностные лица указанных предприятий документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными компаниями, которые имеют признаки фиктивности.

Таким образом, и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается соответствующим выводом аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ», - пишут в Бюро.

Сообщается, что АРМА по исполнению запроса детективов БЭБ выявило почти на миллиард гривен активов фигурантов уголовного производства.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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