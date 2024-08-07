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Применяется ли административная ответственность к должностным лицам за административные правонарушения, совершенные за периоды, не относящиеся к их работе

11:47, 7 августа 2024
Производство по делам об административных правонарушениях ведется на основании закона, действующего во время и по месту рассмотрения дела о правонарушении.
Применяется ли административная ответственность к должностным лицам за административные правонарушения, совершенные за периоды, не относящиеся к их работе
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Налоговики рассказали, применяется ли административная ответственность к должностным лицам за административные правонарушения, совершенные за периоды, не относящиеся к их работе.
Соответственно ч. 8 ст. 9 Закона от 16.07.1999 №996-ХIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» ответственность за несвоевременное составление первичных документов и регистров бухгалтерского учета и недостоверность отраженных в них данных несут лица, составившие и подписавшие эти документы.

Согласно ст. 9 КУоАП административным правонарушением (проступком) признается противоправное, виновное (преднамеренное или неосторожное) действие или бездействие, посягающее на общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления и за которое законом предусмотрена административная ответственность.

Административная ответственность за правонарушения, предусмотренные КУоАП, наступает, если эти нарушения по своему характеру не влекут в соответствии с законом уголовной ответственности.

Частями 1 и 3 ст. 8 КУоАП установлено, что лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действующего во время и по месту совершения правонарушения.

Производство по делам об административных правонарушениях ведется на основании закона, действующего во время и по месту рассмотрения дела о правонарушении.

Задачами производства по делам об административных правонарушениях, в частности, являются своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела, решение его в точном соответствии с законом (ст. 245 КУоАП).

Статьей 280 КУоАП предусмотрено, что орган (должностное лицо) при рассмотрении дела об административном правонарушении обязан выяснить: было ли совершено административное правонарушение, виновно ли данное лицо в его совершении, подлежит ли оно административной ответственности, есть ли обстоятельства, что и отягчают ответственность, причинен ли имущественный ущерб, есть ли основания для передачи материалов об административном правонарушении на рассмотрение общественной организации, трудового коллектива, а также выяснить другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Учитывая положения ст. 8 и 280 КУоАП к должностным лицам юридического лица за административные правонарушения, совершенные за периоды, не относящиеся к их работе, административная ответственность не применяется.

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