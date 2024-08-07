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Чи застосовується адміністративна відповідальність до посадових осіб за адміністративні правопорушення, вчинені за періоди, які не належали до їх роботи

11:47, 7 серпня 2024
Провадження в справах про адміністративні правопорушення ведеться на підставі закону, що діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення.
Чи застосовується адміністративна відповідальність до посадових осіб за адміністративні правопорушення, вчинені за періоди, які не належали до їх роботи
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Податківці розповіли, чи застосовується адміністративна відповідальність до посадових осіб за адміністративні правопорушення, вчинені за періоди, які не належали до їх роботи.

Відповідно ч. 8 ст. 9 Закону від 16.07.1999 №996-ХIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Згідно з ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені КУпАП, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Частинами 1 і 3 ст. 8 КУпАП встановлено, що особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення.

Провадження в справах про адміністративні правопорушення ведеться на підставі закону, що діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення.

Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення, зокрема, є: своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом (ст. 245 КУпАП).

Статтею 280 КУпАП передбачено, що орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язаний з’ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з’ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Враховуючи положення ст. 8 і 280 КУпАП до посадових осіб юридичної особи за адміністративні правопорушення, вчинені за періоди, які не належали до їх роботи, адміністративна відповідальність не застосовується.

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