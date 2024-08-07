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В Україні затвердили програму відновного правосуддя за участю неповнолітніх, які є підозрюваними

14:48, 7 серпня 2024
У 2019 році реалізація пілотного проекту розпочалася у шести регіонах, а у квітні 2020 року була поширена на всю територію України.
В Україні затвердили програму відновного правосуддя за участю неповнолітніх, які є підозрюваними
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В Україні затвердили програму відновного правосуддя за участю неповнолітніх, які є підозрюваними, обвинуваченими у вчиненні кримінального правопорушення. Відповідний наказ підписали 22 липня, повідомили у Координаційному центрі з надання правничої допомоги.

Як зазначається, з 2019 по 2023 роки на базі системи безоплатної правничої допомоги реалізовувався пілотний проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». У 2019 році реалізація пілотного проєкту розпочалась у шести регіонах України: Донецькій, Одеській, Львівській, Луганській, Миколаївській та Харківській областях. За підсумками реалізації у квітні 2020 році пілотний проєкт було поширено на всю територію України. 

Мета програми – забезпечити:

  • впровадження відновного підходу щодо реагування на кримінальне правопорушення;
  • належні правові процедури до учасників кримінального провадження щодо неповнолітніх;
  • відшкодування завданої потерпілому шкоди;
  • ресоціалізацію неповнолітніх та зменшення впливу факторів ризику, які зумовлюють їх протиправну поведінку;
  • запобігання вчиненню неповнолітніми кримінальних правопорушень повторно.

Нова програма відновного правосуддя:

  • включає термінологію, яка відповідає Закону України «Про медіацію», а також актам законодавства, що регулюють питання залучення медіаторів з Реєстру медіаторів, які залучаються центрами з надання безоплатної правничої допомоги;
  • визначає терміни «відновне правосуддя у межах Програми», «ресоціалізація неповнолітнього», «додаткові засоби ресоціалізації та розвитку неповнолітнього», «реінтеграція неповнолітнього та потерпілого у межах Програми», «угода за результатами медіації у межах Програми»;
  • визначає, що відновне правосуддя за цією програмою проводиться саме у формі медіації (за загальною світовою практикою відновне правосуддя може застосовуватися у формі сімейної конференції, посередництва, кола правосуддя, конференції жертв і правопорушників та інше);
  • конкретизує мету та завдання програми, при цьому, розмежував виведення неповнолітнього з кримінального процесу та участі у процесі відновного правосуддя;
  • удосконалює підхід надання сторонами конфлікту свідомої згоди на участь у програмі, шляхом залучення до цього процесу медіатора.

Програма не обмежена строками здійснення досудового розслідування та судового розгляду.

Серед нововведень проєкту також – можливість:

  • брати участі у відновному правосудді не лише неповнолітнім підозрюваним, а й неповнолітнім обвинуваченим; 
  • брати участі у відновному правосудді не лише неповнолітнім, які вперше вчинили кримінальні проступки та нетяжкі злочини, а й тяжкі злочини (неповнолітні, які підозрюються, обвинувачуються у вчиненні тяжких злочинів за кваліфікацією статей 185, 186 Кримінального кодексу України, що найчастіше вчиняються неповнолітніми, зможуть брати участь у програмі); 
  • ініціювати застосування механізму відновного правосуддя слідчим, дізнавачем, а прокурором лише якщо ним буде встановлено, що слідчий або дізнавач не поінформували неповнолітнього та його законного представника, потерпілого та його законного представника про можливість участі у програмі;
  • ініціаціювати застосування механізму відновного правосуддя захисником неповнолітнього, представником потерпілого у кримінальному провадженні; 
  • залучати до двох медіаторів у разі участі двох або більше неповнолітніх, в тому числі якщо неповнолітньою особою є потерпіла сторона;
  • визначати спільний механізм взаємодії між системою БПД та Державною установою «Центр пробації» для досягнення мети програми;
  • залучати для реалізації мети програми психологів, за умови їх наявності, в порядку, визначеному Координаційним центром з надання правничої допомоги;
  • запровадити порядок проведення моніторингу програми відновного правосуддя;
  • збільшити кількість кримінальних проваджень, в яких під час досудового розслідування та судового розгляду будуть братися до уваги наслідки застосування відновного правосуддя поряд з дотриманням усіх вимог законодавства України про кримінальну відповідальність.

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