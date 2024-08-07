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Андрій Єрмак назвав дивною позицію французького режисера Гаспара Ное, який полетів до москви

09:59, 7 серпня 2024
Гаспара Ное помітили у москві, де він гуляв нічними клубами.
Андрій Єрмак назвав дивною позицію французького режисера Гаспара Ное, який полетів до москви
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Як стало відомо на днях, французько-аргентинського кінорежисера Гаспара Ное помітили на фото у декількох нічних клубах москви. Пізніше одне з російський видань опублікувало його світлини на червоній площі.

В Офісі Президента на це відреагували. Так, керівник ОП Андрій Єрмак назвав «дуже дивною» позицію французького режисера.

«Україну сьогодні підтримує весь цивілізований світ, французький народ та лідер Еммануель Макрон.

Як можна приїздити в росію, яка викрадає і вбиває дітей, здійснює акти геноциду проти українців щодня, і розважатися на запрошення російського режиму?

Навіщо?», - написав Єрмак.

В ОП підкреслили, що важливо, аби росія була в культурній і системній ізоляції зараз. «Не можна давати жодного шансу агресору», - наголосили там.

Гаспар Ное – французький кінорежисер, сценарист і продюсер аргентинського походження відомий своїми провокаційними та часто контроверсійними фільмами. У 2002 році він здобув світову популярність під час прем’єрного показу «Незворотності» на 55-му Каннському кінофестивалі. Головних героїв у стрічці зіграли Моніка Беллуччі та Венсан Кассель.

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