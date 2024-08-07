УЗ розшукує власників пса, який загубився на Центральному залізничному вокзалі в Києві, фото

5 серпня на вокзалі в Києві загубився пес.

Джерело фото: УЗ

У вівторок, 5 серпня, на Центральному залізничному вокзалі в Києві загубився пес. Протягом всього дня тварина відчайдушно намагалась знайти своїх, вдивляючись в очі кожного пассажира, але, на жаль, спроби виявилися марними. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Зазначається, що залізничники не могли залишити втомлену і голодну тварину на вулиці, тож тимчасово взяли її на перетримку.

Песика нагодували, дали вдосталь води та знайшли повідець.

«Пес не обділений увагою наших працівників! Він став не таким понурим та розгубленим. Проте ми не полишаємо надії знайти власників тварини!», - пишуть в УЗ.

Песик вже в літах, але дуже контактний та орієнтований на людей, добре ладнає з іншими собаками.

В УЗ просять опікунів, які побачили свого улюбленця – написати їм, а також назвати справжній колір стрічечки, яка була на собаці (на фото колір змінений).

У випадку, якщо протягом двох днів господарі тварини не відгукнуться — в УЗ будуть раді, якщо хтось захоче взяти собі в родину доброго та вірного друга.

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