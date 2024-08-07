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УЗ разыскивает владельцев пса, который потерялся на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве, фото

09:23, 7 августа 2024
5 августа на вокзале в Киеве потерялся пес.
УЗ разыскивает владельцев пса, который потерялся на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве, фото
Источник фото: УЗ
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Во вторник, 5 августа, на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве потерялся пес. В течение всего дня животное отчаянно пыталось найти своих, всматриваясь в глаза каждого пассажира, но, к сожалению, попытки оказались тщетными. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Отмечается, что железнодорожники не могли оставить усталое и голодное животное на улице, поэтому временно взяли его на передержку.

«Пес не обделен вниманием наших работников! Он стал не таким угрюмым и растерянным. Однако мы не оставляем надежду найти владельцев животного!», - пишут в УЗ.

Песик уже в годах, но очень контактный и ориентированный на людей, хорошо ладит с другими собаками.

В УЗ просят опекунов, увидевших своего любимца – написать им, а также назвать настоящий цвет ленточки, которая была на собаке (на фото цвет изменен).

В случае если в течение двух дней хозяева животного не откликнутся — в УЗ будут рады, если кто-то захочет взять себе в семью хорошего и верного друга.

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