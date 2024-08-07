Руководитель аппарата суда сможет выполнять полномочия главы суда – Зеленский подписал закон

Устанавливается порядок назначения временного исполняющего обязанности руководителя аппарата суда, в случае отсутствия судей, осуществляющих правосудие.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 августа подписал Закон Украины №3889-ІХ по организации работы судов.

Верховная Рада приняла акт 18 июля.

Закон позволит урегулировать некоторые вопросы организации работы судов и создаст условия для их функционирования.

Основные положения:

устанавливается порядок назначения временного исполняющего обязанности руководителя аппарата суда, в случае отсутствия судей, осуществляющих правосудие;

на него будут возлагаться полномочия главы суда во взаимоотношениях с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Акт будет способствовать более эффективному функционированию судов и обеспечению их бесперебойной работы, в частности, в ситуациях, когда временно отсутствуют судьи, осуществляющие правосудие.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, зачем нужен этот закон.

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