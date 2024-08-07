Практика судов
  1. Суд инфо

Руководитель аппарата суда сможет выполнять полномочия главы суда – Зеленский подписал закон

09:06, 7 августа 2024
Устанавливается порядок назначения временного исполняющего обязанности руководителя аппарата суда, в случае отсутствия судей, осуществляющих правосудие.
Руководитель аппарата суда сможет выполнять полномочия главы суда – Зеленский подписал закон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский 6 августа подписал Закон Украины №3889-ІХ по организации работы судов.

Верховная Рада приняла акт 18 июля.

Закон позволит урегулировать некоторые вопросы организации работы судов и создаст условия для их функционирования.

Основные положения:

  • устанавливается порядок назначения временного исполняющего обязанности руководителя аппарата суда, в случае отсутствия судей, осуществляющих правосудие;
  • на него будут возлагаться полномочия главы суда во взаимоотношениях с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Акт будет способствовать более эффективному функционированию судов и обеспечению их бесперебойной работы, в частности, в ситуациях, когда временно отсутствуют судьи, осуществляющие правосудие.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, зачем нужен этот закон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Признание вины в дезертирстве не позволяет суду ограничиться допросом, если инкриминируемые обстоятельства осужденный не подтверждает – Верховный Суд

Верховный Суд отменил приговоры судов, поскольку заявление военнослужащего о полном признании вины в самовольном покидании воинской части фактически не соответствовало содержанию предоставленных местному суду показаний, содержащих возражения как против субъективных обстоятельств, так и объективных.

Верховный Суд высказался по поводу рассекречивания для стороны защиты процессуальных документов, касающихся проведения НСРД

Стороне защиты не были открыты определения следственных судей, ставшие правовыми основаниями проведения НСРД.

Как Высший совет правосудия рассматривает рекомендации ВККС о назначении на должности судей

С 1 января по 1 августа ВСП внес Президенту 328 представлений о назначении на должности судей участников отбора 2017 года, а на рассмотрении остаются еще 53 рекомендации ВККС.

Украина за июль уплатила 185 млн долларов партнерам за обслуживание и погашение государственного долга – Нацбанк

185 млн долларов США – в Нацбанке назвали сумму за июль, которую Украина оплатила за обслуживание и погашение долга международным кредиторам.

Суд в Чехии вынес приговор добровольцу, грабившему в Ирпене и Буче погибших солдат и гражданских лиц

Чешского добровольца Филиппа Симана, воевавшего в рядах ВСУ в начале 2022 года, осудили за мародерство.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді