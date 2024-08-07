Дональд Трамп анонсировал большое интервью Илону Маску

Сам Маск пока не комментировал такое заявление.

Источник фото: NICHOLAS KAMM/AFP

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп анонсировал большое интервью миллиардеру и основателю компании Tesla Илону Маску. Об этом политик написал в своей соцсети.

Он сообщил, что в понедельник вечером (12 августа) намерен дать «большое интервью», но подробности по этому поводу будут позже.

«В понедельник вечером я дам большое интервью Илону Маску – подробности со временем!», – написал Трамп на своей социальной платформе.

По информации Bloomberg, Маск консультирует Трампа по вопросам электромобилей и криптовалютам. Кроме того, ранее WSJ сообщало, что Трамп хочет назначить Маска своим советником в случае победы на ноябрьских выборах.

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