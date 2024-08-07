Дональд Трамп анонсував велике інтерв'ю Ілону Маску

Сам Маск поки не коментував таку заяву.

Джерело фото: NICHOLAS KAMM/AFP

Кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп анонсував велике інтерв'ю мільярдеру та засновнику компанії Tesla Ілону Маску. Про це політик написав у своїй соцмережі.

Він повідомив, що у понеділок ввечері (12 серпня) має намір дати «велике інтерв'ю», але подробиці щодо цього будуть згодом.

«У понеділок ввечері я дам велике інтерв'ю Ілону Маску - подробиці згодом!», - написав Трамп на своїй соціальній платформі.

За інформацією Bloomberg, Маск консультує Трампа з питань електромобілів і криптовалют. Окрім того, раніше WSJ повідомляло, що Трамп хоче призначити Маска своїм радником у разі перемоги на виборах у листопаді.

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