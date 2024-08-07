У Міністерстві освіти і науки проведуть гендерний аудит

Процес аудиту буде охоплювати опитування та індивідуальні інтерв'ю, семінари, аналіз документів, вебсайту, внутрішнього і зовнішнього простору МОН.

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Міністерство освіти і науки України проведе власний гендерний аудит у межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, створеної за ініціативою першої леді Олени Зеленської.

«Гендерний аудит — це процедура, яка допомагає організації створити сприятливе робоче середовище для жінок і чоловіків, а заразом підвищити ефективність. Для МОН, у якому працює понад 300 співробітників різної статі, це можливість: підтримати кожного працівника для досягнення найкращих результатів; удосконалити реалізацію політики гендерної рівності у сфері освіти; визначити найкращі практики організації робочого процесу; виявити та подолати перешкоди для реалізації потенціалу співробітників; сформувати особистісно орієнтований підхід до управління», - заявили у МОН.

Процес аудиту буде охоплювати опитування та індивідуальні інтерв'ю, семінари, аналіз документів, вебсайту, внутрішнього і зовнішнього простору МОН. Увесь процес є конфіденційним.

Раніше у доповіді Всесвітнього економічного форуму (WEF) повідомили, стільки часу знадобиться для досягнення гендерної рівності в усьому світі.

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