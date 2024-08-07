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Камала Гарріс та Тім Волз вперше разом виступили на мітингу

08:30, 7 серпня 2024
З Філадельфії розпочинається п’ятиденна поїздка Гарріс та Волза по різних штатах.
Камала Гарріс та Тім Волз вперше разом виступили на мітингу
Джерело фото: Andrew Harnik/Getty Images
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Камала Гарріс, яка має стати кандидаткою в президенти від Демократичної партії та її нещодавно оголошений претендент на посаду віцепрезидента США Тім Волз уперше виступили разом на передвиборчому мітингу у Філадельфії штату Пенсильванія, пише CNN.

Як зазначається, у виступі Гарріс розповіла про повноваження свого партнера, сказавши, що він «буде готовий (до кампанії) у перший же день», а Волз підкреслив, що поділяє з Гарріс демократичні цінності. Він розкритикував кандидата від республіканців Доналда Трампа й викликав на дебати претендента на посаду віцепрезидента від республіканців Джей Ді Венса, заявивши, що «не може дочекатися… якщо він захоче піднятися з дивану і з'явитися».

З Філадельфії розпочинається п’ятиденна поїздка Гарріс та Волза по різних штатах.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Тіму Волзу 60 років. Він був членом Палати представників США від 1-го округу з 2007 по 2019 рік.

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