Камала Гаррис и Тим Уолз впервые вместе выступили на митинге

С Филадельфии начинается пятидневная поездка Гаррис и Волза по разным штатам.

Источник фото: Andrew Harnik/Getty Images

Камала Гаррис, которая должна стать кандидаткой в президенты от Демократической партии и ее недавно объявленный претендент на должность вице-президента США Тим Уолз, впервые выступили вместе на предвыборном митинге в Филадельфии штата Пенсильвания, пишет CNN.

Как отмечается, в выступлении Гаррис рассказала о полномочиях своего партнера, сказав, что он «будет готов (к кампании) в первый же день», а Уолз подчеркнул, что разделяет с Гаррис демократические ценности. Он подверг критике кандидата от республиканцев Доналда Трампа и вызвал на дебаты претендента на должность вице-президента от республиканцев Джей Ди Венса, заявив, что «не может дождаться… если он захочет подняться с дивана и явиться».

С Филадельфии начинается пятидневная поездка Гаррис и Волза по разным штатам.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Тиму Волзу 60 лет. Он являлся членом Палаты представителей США от 1-го округа с 2007 по 2019 год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.