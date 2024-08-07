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Камала Гаррис и Тим Уолз впервые вместе выступили на митинге

08:30, 7 августа 2024
С Филадельфии начинается пятидневная поездка Гаррис и Волза по разным штатам.
Камала Гаррис и Тим Уолз впервые вместе выступили на митинге
Источник фото: Andrew Harnik/Getty Images
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Камала Гаррис, которая должна стать кандидаткой в президенты от Демократической партии и ее недавно объявленный претендент на должность вице-президента США Тим Уолз, впервые выступили вместе на предвыборном митинге в Филадельфии штата Пенсильвания, пишет CNN.

Как отмечается, в выступлении Гаррис рассказала о полномочиях своего партнера, сказав, что он «будет готов (к кампании) в первый же день», а Уолз подчеркнул, что разделяет с Гаррис демократические ценности. Он подверг критике кандидата от республиканцев Доналда Трампа и вызвал на дебаты претендента на должность вице-президента от республиканцев Джей Ди Венса, заявив, что «не может дождаться… если он захочет подняться с дивана и явиться».

С Филадельфии начинается пятидневная поездка Гаррис и Волза по разным штатам.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Тиму Волзу 60 лет. Он являлся членом Палаты представителей США от 1-го округа с 2007 по 2019 год.

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