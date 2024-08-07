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В грузе с бананами нашли спрятанные наркотики на более чем €1 миллион

10:53, 7 августа 2024
В Греции обнаружили 30 пакетов опасного вещества весом более 34 кг в контейнере судна, прибывшего в терминал порта из Эквадора.
В грузе с бананами нашли спрятанные наркотики на более чем €1 миллион
Источник фото: Mariko margetson / Unsplash
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В порту греческого города Пирей изъяли партию кокаина, стоимость которой превышает 1 миллион евро, спрятанную в холодильной камере с бананами. Произошло это утром 5 августа, сообщает Ekathimerini.

В заявлении администрации порта говорится, что было обнаружено 30 пакетов кокаина общим весом более 34 килограммов в контейнере судна, прибывшего на контейнерный терминал из Эквадора. Кокаин был помещен в холодильную камеру контейнера с легальным грузом бананов.

После этого был проведен обыск в двух других контейнерах, однако запрещенных веществ там не нашли. Изъятый кокаин будет направлен в Государственную общехимическую лабораторию. В настоящее время продолжается предварительное расследование.

Операция по изъятию наркотиков была проведена в сотрудничестве с отделом расследований по внутренней безопасности посольства США в Афинах, сотрудниками подразделения по борьбе с наркотиками и службы безопасности Центральной портовой администрации Пирея.

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