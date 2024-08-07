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У вантажі з бананами знайшли заховані наркотики на понад €1 мільйон

10:53, 7 серпня 2024
У Греції виявили 30 пакетів небезпечної речовини вагою понад 34 кг в контейнері судна, яке прибуло в термінал порту з Еквадору.
У вантажі з бананами знайшли заховані наркотики на понад €1 мільйон
Джерело фото: Mariko margetson / Unsplash
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У порту грецького міста Пірей вилучили партію кокаїну, вартість якої перевищує 1 мільйон євро, яка була захована у холодильній камері з бананами. Сталося це 5 серпня вранці, повідомляє Ekathimerini.

У заяві адміністрації порту йдеться, що було виявлено 30 пакетів кокаїну загальною вагою понад 34 кілограми у контейнері судна, яке прибуло на контейнерний термінал з Еквадору. Кокаїн був поміщений у холодильну камеру контейнера із легальним вантажем бананів.

Після цього було проведено обшук в інших двох контейнерах, однак заборонених речовин там не знайшли. Вилучений кокаїн буде направлений у Державну загальнохімічну лабораторію. Наразі триває попереднє розслідування.

Операція з вилучення наркотиків була проведена у співпраці з відділом розслідувань у сфері внутрішньої безпеки посольства США в Афінах, співробітниками підрозділу з боротьби з наркотиками та служби безпеки Центральної портової адміністрації Пірея.

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