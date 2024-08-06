В Україні жінок безкоштовно навчатимуть водити автобуси

Ініціатива покликана частково перекрити дефіцит кадрів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні жінки зможуть безкоштовно опанувати професію водія автобуса. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Ініціатива покликана частково перекрити дефіцит кадрів.

Так, Мінінфраструктури та представництво ООН Жінки в Україні домовились про реалізацію проекту із навчання жінок-водійок у сфері перевезень пасажирів автобусами.

Проект під назвою «Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень» - це безоплатна програма для розвитку професійних навичок жінок.

«Фактично, це відповідь на дефіцит кадрів у сфері перевезень, спричинений повномасштабним вторгненням», - зазначили у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.