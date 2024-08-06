Чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк оголосив про завершення спортивної кар'єри

За словами спортсмена, після Олімпійських ігор-2024 він готовий завершити кар'єру.

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк оголосив про завершення карʼєри після Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Про це він розповів у інтервʼю «Чемпіону».

«На цей момент я активний спортсмен, але за тиждень, скоріше за все, вже йду на пенсію. Паралельно працюю в українському парламенті, тож мені точно є чим зайнятися у моменті», - зазначив він.

Беленюк розповів, що після Олімпіади хоче повністю сфокусуватись на політичній карʼєрі.

«Хочеться закінчення війни на українських умовах. Відновлення нашої економіки. Повернення мільйонів українців додому, адже друге пов’язано з третім. Хочеться отримати гарантії безпеки від наших партнерів. Якщо по сусідству знаходиться такий ворог як рф, яка буде постійно намагатися тебе вбити, то тільки серйозні гарантії безпеки дадуть нам змогу розраховувати на нормальне стабільне життя в нашій країні», - додав борець.

Як відомо, на Олімпіаді-2024 Жан Беленюк стартує завтра, 6 серпня.

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