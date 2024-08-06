Практика судів
  1. Суспільство
  2. / Спорт

Чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк оголосив про завершення спортивної кар'єри

21:16, 6 серпня 2024
За словами спортсмена, після Олімпійських ігор-2024 він готовий завершити кар'єру.
Чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк оголосив про завершення спортивної кар'єри
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк оголосив про завершення карʼєри після Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Про це він розповів у інтервʼю «Чемпіону».

«На цей момент я активний спортсмен, але за тиждень, скоріше за все, вже йду на пенсію. Паралельно працюю в українському парламенті, тож мені точно є чим зайнятися у моменті», - зазначив він.

Беленюк розповів, що після Олімпіади хоче повністю сфокусуватись на політичній карʼєрі.

«Хочеться закінчення війни на українських умовах. Відновлення нашої економіки. Повернення мільйонів українців додому, адже друге пов’язано з третім. Хочеться отримати гарантії безпеки від наших партнерів. Якщо по сусідству знаходиться такий ворог як рф, яка буде постійно намагатися тебе вбити, то тільки серйозні гарантії безпеки дадуть нам змогу розраховувати на нормальне стабільне життя в нашій країні», - додав борець.

Як відомо, на Олімпіаді-2024 Жан Беленюк стартує завтра, 6 серпня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна за липень сплатила 185 млн доларів партнерам за обслуговування і погашення державного боргу – Нацбанк

185 млн доларів США – у Нацбанку назвали суму за липень, які Україна сплатила за обслуговування та погашення боргу міжнародним кредиторам.

Суд у Чехії виніс вирок добровольцю, який грабував в Ірпені та Бучі загиблих солдатів та цивільних осіб

Чеського добровольця Філіпа Сімана, який воював у лавах ЗСУ на початку 2022 року, засудили за мародерство.

Камала Гарріс обрала Тіма Волза як віце-президента США у разі перемоги – CNN

Камала Гарріс визначилася зі своїм вибором стосовно віце-президента США.

Попри формальне визнання вини, засуджений військовослужбовець по суті заперечував фактичні обставини вчиненого – Верховний Суд скасував рішення через неякісний допит судом

Особливе значення під час допиту судом обвинуваченого, який визнає вину, має підтвердження ним фактичних обставин і відсутність будь-яких сумнівів, що він визнає всі фактичні обставини, які мають значення для висновку про винуватість особи та правильність кваліфікації його дій.

Партнери України періодично порушують питання про мобілізацію чоловіків 18-25 років – Федір Веніславський

Міжнародні партнери України вважають, що найбільш ефективно будуть воювати громадяни 18-25 років – Федір Веніславський.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси