Стало відомо, хто отримає повноваження спецпредставника США з відновлення України після звільнення Пенні Пріцкер

У Білому домі назвали ім’я нового спецпредставника США з відновлення України.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», спецпредставник США з відновлення України Пенні Пріцкер полишає посаду.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що виконувати повноваження спеціального представника США з відновлення України виконуватиме заступник голови Держдепу Річард Верма.

За його словами, перебування Пріцкер на посаді спецпредставника США з відновлення України обмежено одним роком, але «її робота продовжиться».

«Заступник державного секретаря з питань управління та ресурсів Річард Верма продовжить її роботу на користь зусиль Сполучених Штатів щодо підтримки економічного відновлення України», - зазначив Блінкен.

Також держсекретар запевнив, що США хоче допомогти Україні стати на ноги - у військовому, економічному та демократичному плані.

Блінкен нагадав, що досягненнями Пріцкер є її підтримка надання Україні близько 9 мільярдів доларів у рамках останнього пакета фінансування, який був прийнятий у США, допомога у створенні Консультативної ради з питань бізнесу в рамках платформи донорів G7+ і не лише.

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