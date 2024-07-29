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Спецпредставник США з відновлення України Пенні Пріцкер полишає посаду

18:14, 29 липня 2024
Пенні Пріцкер раніше зазначала про необхідність застосування до України принципу «гроші в обмін на реформи».
Спецпредставник США з відновлення України Пенні Пріцкер полишає посаду
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29 липня до Києва приїхала Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Вона вже зустрілася з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та першою віце-прем’єр-міністром Юлією Свириденко.

Як повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, мова йде про «прозоре бізнес-середовище та сильне верховенство права, які є ключем до відновлення України та її шляху до ЄС».

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Пенні Пріцкер, призначена Президентом США Джо Байденом, 28 травня назвала пріоритети США щодо фінансової підтримки України на зустрічі Ради з міжнародних відносин. За її словами, йдеться про боротьбу з корупцією, судову систему, захищену від зовнішнього втручання, пресу, вільну від політичного впливу чи тиску, цифрову митницю та цифрові системи збору податків, незалежних, наділених повноваженнями, належним чином забезпечених антикорупційних слідчих, прокурорів та суддів (НАБУ, САП і ВАКС).

Вона була призначена у вересні 2023 року і заявляла, що відтепер Україна повинна буде робити реформи, аби отримувати допомогу від партнерів.

Втім, як зазначає «ЄП», 29 липня Пенні Пріцкер заявила, що йде з посади. «Я маю сказати із сумом у серці: конгресові вимоги обмежують мій час на цій посаді одним роком. Тому це моя остання подорож до Києва як спецпредставника. Але я лишаюся віддана цій місії і цій роботі» - зазначила вона.

Пріцкер запевнила, що і після її звільнення американська адміністрація продовжить працювати над питанням відбудови України.

Автор: Наталя Мамченко 

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