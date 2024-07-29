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Спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер уходит с поста

18:14, 29 июля 2024
Пенни Прицкер ранее отмечала необходимость применения к Украине принципа «деньги в обмен на реформы».
Спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер уходит с поста
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29 июля в Киев приехала Специальная представительница США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Она уже встретилась с премьер-министром Денисом Шмыгалем и первой вице-премьер-министром Юлией Свириденко.

Как сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, речь идет о «прозрачной бизнес-среде и сильном верховенстве права, что является ключом к восстановлению Украины и ее пути в ЕС».

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Пенни Прицкер, назначенная Президентом США Джо Байденом, 28 мая назвала приоритеты США по финансовой поддержке Украины на встрече Совета по международным отношениям. По ее словам, речь идет о борьбе с коррупцией, судебной системе, защищенной от внешнего вмешательства, прессе, свободной от политического влияния или давления, цифровой таможне и цифровых системах сбора налогов, независимых, наделенных полномочиями, должным образом обеспеченных антикоррупционных следователей, прокуроров и судей (НАБУ, САП и ВАКС).

Она была назначена в сентябре 2023 года и заявляла, что теперь Украина должна будет делать реформы, чтобы получать помощь от партнеров.

Впрочем, как отмечает «ЕП», 29 июля Пенни Прицкер заявила, что уходит с должности. «Я должен сказать с грустью в сердце: конгрессные требования ограничивают мое время в этой должности одним годом. Поэтому это мое последнее путешествие в Киев как спецпредставителя. Но я остаюсь отдана этой миссии и этой работе», - отметила она.

Прицкер заверила, что и после ее увольнения американская администрация продолжит работать над вопросом восстановления Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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