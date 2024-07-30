Какие есть виды повесток и что нужно знать о их вручении: разъяснение ТЦК

Харьковский ОТЦК и СП напомнил, что во время мобилизации в районные ТЦК граждане вызываются с целью:
В случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется на его адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства.
Вызов граждан в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки или их отделов осуществляется путем вручения (отправки) повестки
Надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки являются:
В случае вручения повестки:
При отправке повестки средствами почтовой связи:
Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, подтвержденные документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной формы собственности), признаются: препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства , лишивших его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок; смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).
Ранее в Минобороны объяснили, кого будут отбирать в первую очередь на мобилизацию из числа обновивших данные.
Кроме того, в Закарпатском ОТЦК и СП объяснили, какая повестка считается врученной.
Также известно, что суд вынес приговор мужчине, который не прибывал по вызову в ТЦК по повестке и не хотел проходить ВЛК.
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