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Какие есть виды повесток и что нужно знать о их вручении: разъяснение ТЦК

07:54, 30 июля 2024
При мобилизации в районные ТЦК граждан могут вызвать повесткой по 5 причинам.
Какие есть виды повесток и что нужно знать о их вручении: разъяснение ТЦК
Фото: 24tv.ua
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Харьковский ОТЦК и СП напомнил, что во время мобилизации в районные ТЦК граждане вызываются с целью:

  • взятие на военный учет;
  • прохождение медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе;
  • уточнение своих персональных данных,
  • данных военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки);
  • призыва на военную службу во время мобилизации и отправки в места прохождения военной службы;

В случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется на его адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства.

Вызов граждан в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки или их отделов осуществляется путем вручения (отправки) повестки

Надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки являются:

В случае вручения повестки:

  • личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки;

При отправке повестки средствами почтовой связи:

  • день получения такой почтовой отправки лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;
  • день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом территориальному центру комплектования и социальной поддержки при уточнении своих учетных данных;

Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, подтвержденные документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций (государственной и коммунальной формы собственности), признаются: препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства , лишивших его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок; смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

Ранее в Минобороны объяснили, кого будут отбирать в первую очередь на мобилизацию из числа обновивших данные.

Кроме того, в Закарпатском ОТЦК и СП объяснили, какая повестка считается врученной.

Также известно, что суд вынес приговор мужчине, который не прибывал по вызову в ТЦК по повестке и не хотел проходить ВЛК.

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