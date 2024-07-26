В Минобороны объяснили, кого будут отбирать в первую очередь на мобилизацию из числа обновивших данные

Кого из мужчин, обновивших данные через Резерв+, ЦНАП или ТЦК, мобилизуют в первую очередь будет зависеть от их военно-учетных специальностей и запросов на определенное количество специалистов военным руководством.

Срок на обновление военно-учетных данных истек, и в дальнейшем по данным Реестра «Оберег» будут определять тех, кому прислать повестки в первую очередь. Это можно сделать автоматически, задав системе определенные критерии для поиска – возраст, специальность и т.д. Следовательно, можно автоматически произвести «выборку» наиболее подходящих людей по возрасту или специальности, а затем вызвать их в ТЦК повестками. «Это сродни таргетированной рекламе. То есть, ты работаешь именно с теми аудиториями, которые тебе сейчас нужны, не тратя свое дополнительное время» – ранее объясняла заместитель министра обороны Катерина Черногоренко.

По данным спикера министерства обороны Дмитрия Лазуткина, 4,6 млн военнообязанных обновили свои данные. «Это говорит уже о том, что есть база, с которой можно работать», - отметил он в интервью NV.

Таким образом, граждане путем обновления данных через Резерв+, ЦНАП и ТЦК способствовали созданию актуальной базы данных о военнообязанных, с которой уже в дальнейшем будут работать ТЦК.

«У ТЦК и СП есть база. Если они понимают, куда обращаться к военнообязанному, то соответственно им не нужно выходить его искать.

Состоялся чекин для ТЦК, для того, чтобы понимать, с кем можно работать дальше» - отметил Лазуткин.

Далее вопрос, кто первый пойдет за мобилизацией в армию, будет зависеть от военно-учетных специальностей, которые имеют военнообязанные, и запросов на определенное количество тех специалистов военным руководством.

«То есть эта вертикаль ТЦК, командование Сухопутных войск, Генштаб, будет работать в соответствии со своей структурой.

Эти запросы могут изменяться в зависимости от того, какое оружие поступает в Украину, какова ситуация на линии боевого столкновения. Здесь нет четких критериев, раз и навсегда установленных. Это будет зависеть от очень многих факторов», - отметил Лазуткин.

В частности, очень много запросов есть на представителей ИТ-сферы по тем же причинам, что война становится более современной и технологичной. В последнее время увеличилось количество запросов на тыловые специальности, как повар или делопроизводитель, отметил спикер. Традиционно много запросов на водителей, также требуются механики, стрелки и разведчики.

Что касается направления электронных повесток (к примеру, в тот же Резерв+), то юридических оснований для этого пока нет. Однако, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Минобороны готовы реализовать электронные повестки, если для этого будет политическое решение.

«Технически разработчики программы могут сделать это в те или иные сроки. Но для этого должно быть юридическое основание. Это зависит уже не от нас, не от Министерства», - объяснил Лазуткин.

Автор: Наталя Мамченко

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