В Минобороны ответили, будут ли в Резерв+ электронные повестки

Будет задача в беклоге – будем решать – руководитель директората цифровой трансформации Минобороны о том, будут ли электронные повестки в Резерв+.

Источник фот: Униан

Пока задачи сделать электронные повестки в Резерв+ не стоит. Но если ее поставят, то команда по цифровизации Минобороны будет реализовывать ее. Об этом рассказал руководитель директората цифровой трансформации Минобороны Артем Романюков в интервью DOU.

Так, на вопрос, планируется ли добавить функциональность для получения повестки в «Резерв+», он заметил, что «разумеется, это максимально интересует людей, и его тоже».

«Моя должность не предусматривает политических заявлений, поэтому я могу ответить как топ-менеджер Минобороны, у которого есть свои задачи. У меня в беклоге этой функциональности нет, и таких предписаний мне не давали.

Я понимаю, что история чувствительна: электронная повестка большая страшилка. Ее раздули не без русни, говорившей «вас всех водят в цифровой концлагерь, всех призовут». Будут решать этот вопрос политики, и это болезненная репутационная история.

Такое решение будет оказывать значительное влияние, и его нужно взвешивать множество раз, думать над способом исполнения. Поэтому совершенно неудивительно, что с ним не торопятся. И я даже не удивлюсь, если его никогда не будет.

Как нет оружия, которое бы сразу изменило ход войны, так и нет волшебной палочки, которая бы решила вопрос с мобилизацией. Как человеку, понимающему определенные внутренние процессы, мне очевидно, что электронные повестки не станут чудодейственным решением. Но пока не о чем говорить, будет задача в беклоге — будем решать», - отметил он.

Напомним, ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко сравнила процесс выбора обновивших данные в Резерв+, которые получат повестки с таргетированной рекламой.

«Генштаб понимает, какие потребности у них сейчас есть – какие профессиональные навыки, какой возраст людей и их условный профайл, который должен быть.

Генштаб направляет запрос по определенным критериям. Мы работаем на уровне тех критериев, которые нам дает Генштаб.

По этим критериям ТЦК формирует перечни, условно говоря, автоматически через систему. И дальше уже работает с каждым военнообязанным», - отметила она.

По ее словам, Реестр «Оберег» делает процесс оповещения более быстрым и более целевым.

Для этого собственно и нужно было обновлять данные, в частности через Резерв+.

«Это сродни таргетированной рекламе. То есть, ты работаешь именно с теми аудиториями, которые тебе сейчас нужны, не тратя свое дополнительное время», - подчеркнула она.

Проще говоря, с помощью Реестра «Оберег» можно автоматически произвести «выборку» наиболее подходящих людей по возрасту или специальности, а затем вызвать их в ТЦК повестками.

При этом если человек не принимает или не расписывается в уведомлениях от ТЦК, то оно будет считаться врученным, пояснила Катерина Черногоренко.

Автор: Наталя Мамченко

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