В Киеве предлагают установить памятник Ирине Фарион

Авторы петиции призывают установить памятник Ирине Фарион в Киеве.

В Киеве зарегистрирована петиция с предложением установить памятник или памятную доску в честь общественного деятеля и экс-нардепа Ирины Фарион, которая погибла в результате нападения. Петиция подана на сайте КГГА в понедельник, 22 июля.

Автор петиции подчеркивает, что такое чествование будет символом благодарности за преданный труд Фарион в развитии украинского языка и ее активное участие в политической жизни страны. Напомним, что 19 июля Фарион была атакована возле своего дома во Львове. Несмотря на операцию, спасти ее жизнь не удалось.

«Ирина Фарион была известна своей борьбой за сохранение и развитие украинского языка, а также активным участием в политической жизни страны. К сожалению, ее жизнь была трагически оборвана в результате жестокого убийства, что стало большим ударом для украинского общества», - говорится в петиции.

Автор обращения считает, что установление памятника станет важным шагом в сохранении памяти о тех, кто отдал свою жизнь ради национальной идентичности и культурного наследия Украины.

Чтобы петицию рассмотрели, нужно собрать шесть тысяч подписей в течение двух месяцев. По состоянию на 25 июля собрано более 600 голосов.

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