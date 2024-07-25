Минобороны и Генштаб выступили против законопроекта о полном запрете мобилизации до 25 лет, но парламент все равно исправит проблему

Народные депутаты, несмотря на позицию Минобороны и Генштаба, собираются убрать из законодательства возможность мобилизации молодых людей до 25 лет.

Источник фото: Соломия Бобровская

Верховная Рада наработает новый законопроект по решению проблемы с мобилизацией мужчин до 25 лет. Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Соломия Бобровская.

По ее словам, Минобороны и Генштаб высказались против этого.

«Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности рассмотрел коллизию, возникшую после принятия законопроекта о мобилизации. При подготовке законопроекта этот вопрос упустили, и теперь имеем ситуацию, что здоровые ребята, которым по 25 лет – не подлежат призыву, а ограниченно годные в военное время, негодные в мирное время – подлежат мобилизации. Логика отсутствует, закон сам формирует неравенство и несправедливый подход.

Несмотря на то, что МОУ и ГШ было против, решение сейчас следующее: на базе альтернативных законопроектов будет создан комитетский законопроект 11379-д, который будет сразу предложен к голосованию в Верховной Раде за основу и в целом», - указала она.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», мужчины, которым не исполнилось 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно годными, могут быть мобилизованы.

Группа народных депутатов, среди которых Алексей Гончаренко, Арсений Пушкаренко, Анатолий Бурмич, Иванна Климпуш-Цинзадзе, Юлия Тимошенко, Соломия Бобровская, Максим Бужанский, Павел Фролов и другие 24 июня зарегистрировали законопроект 11379, которым предлагается решить эту коллизию. Также соответствующий законопроект зарегистрировал народный депутат Георгий Мазурашу.

Так, по состоянию на сегодняшний день, после принятия ряда законов, оказалось, что не существует порядка перевода с учета военнообязанных на учет призывников мужчин до 25 лет, ранее признанных ограниченно пригодными, и которые в дальнейшем после прохождения повторного медосмотра будут признаны годными. В связи с тем, что некоторые нормы законов были изменены, общая норма о возрасте уже не действует, в связи с чем возникают вопросы у мужчин до 25 лет относительно их возможной мобилизации.

В соответствии с ныне действующей редакцией Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» призыву на военную службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста не подлежат военнообязанные, прошедшие базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона «О воинской обязанности» и военную службу» или базовую военную службу. Однако, что делать с теми, кто эту подготовку или службу не проходил – не определено.

В частности, на практике при обновлении данных в ТЦК некоторых студентов, которые заканчивают бакалавриат и зарегистрированы на экзамены в магистратуру, имея временное удостоверение военнообязанного, выданное как ограниченно годному, направляют на ВЛК.

Ранее мы писали о случае, когда мужчина не достиг мобилизационного возраста, но был мобилизован – административный суд решил, что действия ТЦК были правомерными.

Автор: Наталя Мамченко

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