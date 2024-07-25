Міноборони і Генштаб виступили проти законопроекту про повну заборону мобілізації до 25 років, але парламент все одно виправить проблему

Народні депутати, незважаючи на позицію Міноборони і Генштабу, збираються прибрати із законодавства можливість мобілізації хлопців до 25 років.

Джерело фото: Соломія Бобровська

Верховна Рада напрацює новий законопроект щодо вирішення проблеми з мобілізацією чоловіків до 25 років. Про це повідомила член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Соломія Бобровська.

За її словами, Міноборони і Генштаб висловилися проти цього.

«Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки розглянув колізію, яка виникла після ухвалення законопроекту про мобілізацію. При підготовці законопроекту це питання упустили, і тепер маємо ситуацію, що здорові хлопці, яким по 25 років – не підлягають призову, а обмежено придатні у воєнний час, непридатні в мирний час – підлягають мобілізації. Логіка відсутня, закон сам формує нерівність і несправедливий підхід.

Попри те, що МОУ та ГШ було проти, рішення наразі наступне: на базі альтернативних законопроєктів буде створений комітетський законопроєкт 11379-д, який буде одразу запропоновано до голосування у Верховній Раді за основу та в цілому», - вказала вона.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», чоловіки, яким не виповнилося 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були свого часу визнані обмежено придатними, можуть бути мобілізовані.

Група народних депутатів, серед яких Олексій Гончаренко, Арсеній Пушкаренко, Анатолій Бурміч, Іванна Климпуш-Цинзадзе, Юлія Тимошенко, Соломія Бобровська, Максим Бужанський, Павло Фролов та інші 24 червня зареєстрували законопроект 11379, яким пропонується вирішити цю колізію. Також відповідний законопроект зареєстрував народний депутат Георгій Мазурашу.

Так, станом на сьогодні, після прийняття низки законів, виявилося, що не існує порядку переведення з обліку військовозобов'язаних на облік призовників чоловіків до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними, і надалі після проходження повторного медогляду будуть визнані придатними. У зв’язку з тим, що деякі норми законів були змінені, загальна норма про вік вже не діє у зв’язку з чим виникають питання у чоловіків до 25 років щодо їх можливої мобілізації.

Відповідно до нині чинної редакції Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25- річного віку не підлягають військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу. Однак що робити із тими, хто цю підготовку чи службу не проходив – не визначено.

Зокрема, на практиці, при оновленні даних у ТЦК деяких студентів, які закінчують бакалаврат і зареєстровані на іспити у магістратуру, маючи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, видане як обмежено придатному, направляють на ВЛК.

Раніше ми писали про випадок, коли чоловік не досяг мобілізаційного віку, але був мобілізований – адміністративний суд вирішив, що дії ТЦК були правомірними.

Автор: Наталя Мамченко

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