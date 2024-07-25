Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Міноборони і Генштаб виступили проти законопроекту про повну заборону мобілізації до 25 років, але парламент все одно виправить проблему

19:30, 25 липня 2024
Народні депутати, незважаючи на позицію Міноборони і Генштабу, збираються прибрати із законодавства можливість мобілізації хлопців до 25 років.
Міноборони і Генштаб виступили проти законопроекту про повну заборону мобілізації до 25 років, але парламент все одно виправить проблему
Джерело фото: Соломія Бобровська
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада напрацює новий законопроект щодо вирішення проблеми з мобілізацією чоловіків до 25 років. Про це повідомила член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Соломія Бобровська.

За її словами, Міноборони і Генштаб висловилися проти цього.

«Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки розглянув колізію, яка виникла після ухвалення законопроекту про мобілізацію. При підготовці законопроекту це питання упустили, і тепер маємо ситуацію, що здорові хлопці, яким по 25 років – не підлягають призову, а обмежено придатні у воєнний час, непридатні в мирний час – підлягають мобілізації. Логіка відсутня, закон сам формує нерівність і несправедливий підхід.

Попри те, що МОУ та ГШ було проти, рішення наразі наступне: на базі альтернативних законопроєктів буде створений комітетський законопроєкт 11379-д, який буде одразу запропоновано до голосування у Верховній Раді за основу та в цілому», - вказала вона.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», чоловіки, яким не виповнилося 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були свого часу визнані обмежено придатними, можуть бути мобілізовані.

Група народних депутатів, серед яких Олексій Гончаренко, Арсеній Пушкаренко, Анатолій Бурміч, Іванна Климпуш-Цинзадзе, Юлія Тимошенко, Соломія Бобровська, Максим Бужанський, Павло Фролов та інші 24 червня зареєстрували законопроект 11379, яким пропонується вирішити цю колізію. Також відповідний законопроект зареєстрував народний депутат Георгій Мазурашу.

Так, станом на сьогодні, після прийняття низки законів, виявилося, що не існує порядку переведення з обліку військовозобов'язаних на облік призовників чоловіків до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними, і надалі після проходження повторного медогляду будуть визнані придатними. У зв’язку з тим, що деякі норми законів були змінені, загальна норма про вік вже не діє у зв’язку з чим виникають питання у чоловіків до 25 років щодо їх можливої мобілізації.

Відповідно до нині чинної редакції Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25- річного віку не підлягають військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу. Однак що робити із тими, хто цю підготовку чи службу не проходив – не визначено.

Зокрема, на практиці, при оновленні даних у ТЦК деяких студентів, які закінчують бакалаврат і зареєстровані на іспити у магістратуру, маючи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, видане як обмежено придатному, направляють на ВЛК.

Раніше ми писали про випадок, коли чоловік не досяг мобілізаційного віку, але був мобілізований – адміністративний суд вирішив, що дії ТЦК були правомірними.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони і Генштаб виступили проти законопроекту про повну заборону мобілізації до 25 років, але парламент все одно виправить проблему

Народні депутати, незважаючи на позицію Міноборони і Генштабу, збираються прибрати із законодавства можливість мобілізації хлопців до 25 років.

Валентина Сімоненко зберегла статус судді у відставці: СБУ не знайшла доказів набуття громадянства РФ

Вища рада правосуддя відмовила громадським активістам у припиненні відставки судді Верховного Суду.

Безспірне право на відстрочку не звільняє чоловіка від проходження ВЛК при оновленні даних – позиція суду

Чоловік зазначав, що у ТЦК відмовили у наданні відстрочки і вимагали пройти ВЛК, хоча він мав на відстрочку безспірне право, адже на війні загинув його рідний брат – що вирішив суд.

ТЦК не може «заднім числом» штрафувати чоловіків, які оновили дані, за непостановку на військовий облік у попередні роки

Рішення судів свідчать, що ТЦК не може штрафувати чоловіків, які приходили до ТЦК оновлювати дані, за непостановку на військовий облік «заднім числом».

Відповідальний за «цифрову нормативку» в Міноборони пояснив, коли розсекретять постанову Кабміну про Резерв+

Керівник директорату Міноборони Артем Романюков підтвердив, що постанову про Резерв+ засекретили і пообіцяв, що її колись зроблять публічною.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва