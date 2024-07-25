Практика судів
  1. У світі

Агресивні чайки атакують лікарні в Амстердамі

23:30, 25 липня 2024
Напади агресивних чайок на лікарні змусили медичний центр змінити процедури.
Агресивні чайки атакують лікарні в Амстердамі
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дві лікарні в Амстердамі, Нідерланди, оприлюднили попередження для співробітників через зростання випадків нападів агресивних чайок. За інформацією NU.nl, інциденти стали частішими в останні дні.

Медичний центр Амстердамського університету (UMC) повідомив, що чайки напали на кількох працівників лікарень, які не очікували агресії. Напади здебільшого трапляються на пішохідному маршруті біля психіатричного корпусу однієї з лікарень. Експерти вважають, що чайки захищають свої гнізда, які вони звили неподалік.

Один з медиків поділився своїм досвідом: «Чайка звила гніздо між рядами автомобілів. Це було жахливо. Сьогодні я поставив велосипед з іншого боку будівлі, бо не наважився припаркуватися там».

Речник UMC зазначив, що лікарні звернулися за консультацією до орнітолога, який порадив, як діяти в разі нападу чайок. «Зберігайте спокій і розмахуйте чимось над головою, наприклад, брелоком з перепусткою. Чайки не люблять це і зазвичай не опускаються нижче тієї висоти, на якій ви махаєте», — пояснив представник лікарні в коментарі NU.nl.

Медичні установи закликали всіх співробітників дотримуватись обережності і слідувати вказівкам для уникнення небажаних контактів з птахами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони і Генштаб виступили проти законопроекту про повну заборону мобілізації до 25 років, але парламент все одно виправить проблему

Народні депутати, незважаючи на позицію Міноборони і Генштабу, збираються прибрати із законодавства можливість мобілізації хлопців до 25 років.

Валентина Сімоненко зберегла статус судді у відставці: СБУ не знайшла доказів набуття громадянства РФ

Вища рада правосуддя відмовила громадським активістам у припиненні відставки судді Верховного Суду.

Безспірне право на відстрочку не звільняє чоловіка від проходження ВЛК при оновленні даних – позиція суду

Чоловік зазначав, що у ТЦК відмовили у наданні відстрочки і вимагали пройти ВЛК, хоча він мав на відстрочку безспірне право, адже на війні загинув його рідний брат – що вирішив суд.

ТЦК не може «заднім числом» штрафувати чоловіків, які оновили дані, за непостановку на військовий облік у попередні роки

Рішення судів свідчать, що ТЦК не може штрафувати чоловіків, які приходили до ТЦК оновлювати дані, за непостановку на військовий облік «заднім числом».

Відповідальний за «цифрову нормативку» в Міноборони пояснив, коли розсекретять постанову Кабміну про Резерв+

Керівник директорату Міноборони Артем Романюков підтвердив, що постанову про Резерв+ засекретили і пообіцяв, що її колись зроблять публічною.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Мудра
    Ірина Мудра
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Оксана Струбіцька
    Оксана Струбіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Олена Первушина
    Олена Первушина
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Наталія Охотницька
    Наталія Охотницька
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Любомир Андрейчук
    Любомир Андрейчук
    суддя Господарського суду Закарпатської області