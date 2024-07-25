Агресивні чайки атакують лікарні в Амстердамі

Напади агресивних чайок на лікарні змусили медичний центр змінити процедури.

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Дві лікарні в Амстердамі, Нідерланди, оприлюднили попередження для співробітників через зростання випадків нападів агресивних чайок. За інформацією NU.nl, інциденти стали частішими в останні дні.

Медичний центр Амстердамського університету (UMC) повідомив, що чайки напали на кількох працівників лікарень, які не очікували агресії. Напади здебільшого трапляються на пішохідному маршруті біля психіатричного корпусу однієї з лікарень. Експерти вважають, що чайки захищають свої гнізда, які вони звили неподалік.

Один з медиків поділився своїм досвідом: «Чайка звила гніздо між рядами автомобілів. Це було жахливо. Сьогодні я поставив велосипед з іншого боку будівлі, бо не наважився припаркуватися там».

Речник UMC зазначив, що лікарні звернулися за консультацією до орнітолога, який порадив, як діяти в разі нападу чайок. «Зберігайте спокій і розмахуйте чимось над головою, наприклад, брелоком з перепусткою. Чайки не люблять це і зазвичай не опускаються нижче тієї висоти, на якій ви махаєте», — пояснив представник лікарні в коментарі NU.nl.

Медичні установи закликали всіх співробітників дотримуватись обережності і слідувати вказівкам для уникнення небажаних контактів з птахами.

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